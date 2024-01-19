渣馬2024丨72歲長跑王再戰渣馬　心願跑足50年背後藏深情原因

▲ 剛步入72歲的關錫堯，希望能跑足50年的馬拉松比賽。(經濟日報圖片)

「渣打香港馬拉松2024」本周日（21號）舉行，去年有參加跑10K的發哥周潤發，據說今年會繼續落場。

事實跑步已成港人新興運動之一，不少長者更是長跑好手，現年72歲的關錫堯，1977年起就無間斷參加香港公開馬拉松賽事，渣打馬拉松也跑了20多年，由他親自分享賽前準備和心得，最為適合。

人稱「關師傅」的關錫堯，過去不乏受訪機會，他的人生有兩個美譽，首先是他在水務署工作35年，退休前位至水務署總工程師，曾贏得230多個獎項，被封「公職王」；另外，他自1972年起累積捐了198次全血，是全血捐血紀錄保持者，因此亦有「捐血王」的稱號。

▲ 自言個性堅毅，亦熱愛跑步，故多年來從不間斷參加比賽。

關師傅輾轉50年間也締造了不少紀錄，如1971年首屆公益金百萬行開始，他每年都參加，2019年更加是三代同堂一起出席；至於樂施毅行者，他參加過27屆，並為這個遠足籌款活動共籌了465萬。

2027年為太太再跑

另一項驕人成就，便是跑步。1977年起便參加全港第一個公開馬拉松，之後每年都會落場，至今共參加了47年，他坦言：「我的目標是可以跑足50年的全馬比賽，之後再看看身體狀況再決定，或者改跑半馬。」

去年全港自屆港珠澳馬拉松半馬賽事，他自然有參加，問他可有見到同樣有落場的發哥，關師傅得意的說：「他應該跑得比我慢，所以沒有見到。」至於渣打馬拉松，幾乎從不間斷參加，今年亦繼續報名全馬賽事。

關錫堯對跑步的堅持，部分來自他的個性。「我是那種發現事情好的一面，和找到意義的話，就會一直堅持下去的人。」

另一個原因，他在去年接受本報訪問時已提及，年青時為給女友驚喜，家住旺角的他，早上凌晨4時半，拿著一枝玫瑰花，徒步跑往女方坪輋的家，如此浪漫，最後自然娶得女神歸。

結婚以後，太太也曾陪他跑過十次10K馬拉松。關錫堯說：「我希望在2027年，即自己首次跑馬拉松的50年後，再由旺角跑多次去坪輋，作為一個紀念，也是我跑步的其中一個動力。」

小題：難忘回憶

參加過多次馬拉松，他有不少難忘回憶。「77年首個全港公開馬拉松，記得起跑時大約有200人，因當時許多配套都未成熟，最後僅約50人博達標跑完全程，不足10個人可在3小時內完成。我第二年參加，跑第24名，而最好成績在1980年那一屆，那時約29歲，用3小時18分跑完賽事，之後結婚，工作忙了，加上年紀漸漸大，再跑不到這成績。」

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他指近10年大約要用4小時跑全馬，踏入70歲後，他的目標是5小時內完成賽事已感滿足。

他在2011年退休，之後有更多時間做運動，除了跑步，也愛上行山。「疫情期間少了參加比賽，多了去行山，前年參加渣打馬拉松，要戴口罩跑，成績慢了，去年開始加緊訓練，每逢周二會跟其他跑友，由黃竹坑運動場跑去南灣，來回約12公里，作為例行練習，每星期如有時間，也會跑多一次。渣馬前一星期就會休息，多留體力，知道自己練習不足，故以完成為目標。」

渣馬前加緊練習

本周末天氣預料轉冷，關錫堯指在香港跑馬拉松，氣溫稍涼更為適合，對他這年紀來說，若比賽時氣溫約13至16度最為理想。

飲食方面，他一向主張Carbo Loading。「在比賽前一星期，每餐要比平時多吃飯、麵包或其他澱粉質等食物，以便體內的儲備增加至頂點。而我本身健康尚可，沒有三高，故百無禁忌，最重要能均衡飲食，口味也盡量清淡。」

▲ 關師傅希望2027年為太太再跑一次，見證二人的愛情。(受訪者提供)

他建議年長的跑手，落場前一定要做足準備，及了解自己身體狀況。「很多人從未親身上過青馬大橋跑，所以事前要多加練習，知道自己體能情況，否則很受受傷，年紀反而不是最大問題，我有很多朋友都是50歲後才開始跑步，一樣可以跑得好成績。」跑步從來都是跟自己的比賽，只要有心，就可成功。

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記者:陳家昌