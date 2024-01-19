家長留意｜屯門疑現怪叔叔　公園抱男童疑有不明動作

▲ 屯門疑現怪漢，公園抱男童疑有不明動作。

家長留意看好孩子！最近多個媽媽群組流傳一段約1分鐘的影片，指有一名中年男子坐在屯門大興公園，抱著一名年約小三、小四年級的男童。而男子疑似用手對男童作出不明動作，男童雖然手持電話，但也嘗試用另一隻手推拒男子。發帖者曾一度上前詢問男童，男童表示男子並非其親人，而發帖者之後已報警。有街坊認出，該名男子經常出沒在公園及附近，呼籲家長要小心。

最新影片：

最近多個媽媽群組及網上Facebook群組，都流傳一張帖文截圖及一條1分鐘影片。影片約時長1分鐘，顯示在入黑時份，於公園旁長椅上有一名中年男子，抱著一名身穿黃衣的男童。男童在玩手機，男子則疑似用手接觸男童，期間男童一度用手推拒男子。

發帖者提醒「大家留意此人」，表示自己的兩個女兒放學回家，都試過遭到這名男子尾隨，「我聽我女講，佢男男女女都會跟的，係學校都好出名了」。然後，約在傍晚7時多、8時，發帖者在大興公園目睹男子抱著影片中的男童，並「用件衫蓋住下身」：

我認得佢，見唔對路，走上前問個小朋友，小朋友話唔係佢親人黎，我問小朋友，個男人有冇摸你，個小朋友根本唔知發生咩事咁

發帖者表示，男童年齡大約正就讀小學3、4年級，「咁樣比人抱住都唔覺得有問題，掛住打機」。發帖者又表示據其他人表示，這名男子大概是孌童癖，因此呼籲家長要看牢小朋友，同時又表示已向報警，目前正備案。

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TOPick已就此向警方查詢事件，待進一步回覆。

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責任編輯：王明芳