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愛心僱主︱女傭腦中風醫療費達46萬 女僱主不離棄推遲裝修先救人

家事百科 14:03 2024/01/19

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女傭中風，女僱主不離不棄。

外傭和僱主的關係可以很有愛！印度有女傭赴新加坡工作一年突然腦中風，兩度進院，預估要花8萬新加坡元（約46萬港元）醫藥費，但女僱主仍不離不棄，為了肩負起治療費用，女僱主計劃延後新家裝修計劃，預留經費讓女傭治病。

綜合新加坡傳媒報道，26歲印度女傭Jomhao Veinthutheng，去年1月到新加坡為36歲女僱主巴斯迪奧打工。巴斯迪奧表示，當初聘請她過來是照顧需要長期注射胰島素的哥哥和年邁的母親，女傭為了協助哥哥注射胰島素更特意到醫院學習，學了一兩次已經很熟練，她見到女傭有天分，本來打算供她讀書成為護士。

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好景不長，去年12月28日，女傭突然出現嚴重頭痛和嘔吐，求診後發現腦部發炎和出血，立即留院治療。女傭上星期四（1月11日）已出院，豈料兩天後病情又反復，送院後被診斷出腦中風，要立即進行手術清除腦部的血塊。

女僱主表示，雖然兩人是僱傭關係，但女傭個性開朗，工作上也不會斤斤計較，她因此將對方視作妹妹看待。令她感動的是，女傭第一次入院時，為了不想增加她的負擔，不但向她道歉，還堅持要求出院希望能返回印度治療，後來在她極力游說下才打消念頭。

女傭的治療費用可能會高達7萬至8萬新加坡元，由於購買的保險不足以應付龐大的醫藥費，僱主現時在新加坡社交網站展開眾籌，但她也做好計劃，如果無法籌得足夠的款項，會推遲新家的裝修計劃

我們為女傭上網眾籌，若到時真的無法籌到足夠的款項，只能推遲原本在3月遷入新家的裝修計劃，先把錢拿出來支付醫藥費。

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責任編輯：王明芳

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