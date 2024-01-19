超市大搜查｜13款含抗生素+除害劑恐致癌　影響男性生殖系統　15款消委會安全滿分蜂蜜【附詳細名單】

蜜糖香甜味美、營養豐富，除了可沖水喝外，更是各種菜式的佐料，例如燒烤、烘麵包、烤雞翼等都常用到蜜糖。消費者委員會（消委會）早前曾測試市面上45款蜜糖，發現當中有13款含有抗生素或除害劑，其中2款含可能致癌的抗生素殘餘，有機會造成基因突變、影響男性生殖系統。不過，其中有15款蜜糖不含抗生素或除害劑，屬於安全選擇，供大家參考。

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15款高分蜂蜜

消委會於2018年測試了市面上45款常見的蜂蜜，發現當中有13款蜂蜜含抗生素或除害劑、有9款蜂蜜攙雜糖分或外來糖。不過，其中有15款蜜糖（9款一般蜜糖和6款麥蘆卡蜂蜜）不含抗生素或除害劑，亦沒有溝糖，獲得5星評級：

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在一般蜂蜜中，兩款表現最理想的均來自紐西蘭，包括「蜜園牌Sweet Medow」Wildfower Honey及「康維他Comvita」麥蘆卡野地蜂蜜Wildlands Honey，兩款均有500克，售價分別為$139及$199，平均每100完的平均售價分別為$28及$40。但以性價比計，則以寶生園真蜜百花蜜優勝，標示產地為香港，雖然它在新鮮度被標示為不合格，惟它的總分亦有5星，平均每100克只需$10，評級與最貴的日本蜂の音百花蜂蜜看齊，後者每100克要$134。

至於10款標榜來自紐西蘭特有物種的麥蘆卡蜂蜜，有6款不含抗生素或除害劑殘，亦無攙雜糖份，並獲5星評級，當中排在首位的是港人較熟悉的牌子「康維他Comvita」UMF15+麥蘆卡蜂蜜，但價錢較貴一點，一瓶250克裝售$649，平均每100克售$260。至於排在第二位的5星麥蘆卡蜂蜜，是「蜂兒花蜜Airborne Honey」Manuka - Manuka Pollen 85+，一瓶500克售$339，平均每100克$68。論性價比最高的麥蘆卡蜂蜜，是「Nelson Honey」Manuka Honey MG 100+，售價只需$215，每100克只需$43。

部分蜂蜜含致癌物或額外糖分

而被檢驗出含有抗生素或除害劑的13款蜂蜜，其中有2款蜂蜜含可能致癌的抗生素殘餘，分別是「喜來Hero Natural Bee Honey」及「大廟口 天然蜂蜜」。雖然本港沒有特定法例規定蜂蜜內的抗生素殘餘量上限，消委會已把測試結果交予食物安全中心跟進，其中「喜來Hero」已經停止出售。

消委會指出，在檢出的抗生素中，甲硝唑（Metronidazole）在實驗動物中已證實具致癌性；而硝基呋喃類抗生素（Nitrofurans）是基因毒性致癌物，可能引起基因突變。這些抗生素殘餘可影響男性生殖系統，同時會對部分人士產生過敏反應，如臉部、嘴巴和舌頭腫脹、皮疹等，嚴重可致死。

此外，消委會亦發現有6款一般蜂蜜和3款麥蘆卡蜂蜜有攙雜糖分。消委會認為，天然的蜂蜜不應含任何外來物質，包括糖漿及餵飼用糖漿的殘餘，蜂農應實行良好的作業操守，避免在產品當中混入糖分或外來糖，亦不應添加廉價的糖漿充當蜂蜜出售。

一般蜜糖安全清單：

蜜園牌Sweet Medow Wildfower Honey ($139/500克)

康維他Comvita 麥蘆卡野地蜂蜜（$199/500克）

Bee 2Australian Honey Straws (Yellow Box Honey) 100% Australia Natural Honey（$52/192克）

健康觀寧夏有機枸杞花蜜（$78/500克）

一番營養龍眼蜂蜜 （$140/700克）

Rigoni di Asiago Mielbio Italian Honey Organic Orange Blossom Raw and Creamy（$79/300克）

好也 Hoyer 有機香橙花蜂蜜（$122/250克）

寶生園Po Sang Yuen真蜜百花蜜（$52/500克）

蜂の音Hachinone百花蜂蜜（$188/140克）

麥蘆卡蜂蜜安全清單：

康維他Comvita UMF15+麥蘆卡蜂蜜（$649/250克）

蜂兒花蜜Airborne Honey Manuka - Manuka Pollen 85+（$339/500克）

Nelson Honey Manuka Honey MG 100+（$215/500克）

Cammells Manuka Honey UMF 12+（$448/500克）

慈康農圃Organic Garden紐西蘭有機蜜露康蜂蜜 MGO100+ $280/360克）

美宜蜂 Milford UMF15+ 麥蘆卡保健蜂蜜UMF15+Manuka Honey 100% Pure（$625/250克）

*資料源自2018年7月消委會報告，產品售價及品質或有變更

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