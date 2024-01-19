  • 24°C
香港時間 : 2024119日 (週五) 13:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

超市大搜查｜13款含抗生素+除害劑恐致癌　影響男性生殖系統　15款消委會安全滿分蜂蜜【附詳細名單】

食用安全 12:10 2024/01/19

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

蜜糖香甜味美、營養豐富，除了可沖水喝外，更是各種菜式的佐料，例如燒烤、烘麵包、烤雞翼等都常用到蜜糖。消費者委員會（消委會）早前曾測試市面上45款蜜糖，發現當中有13款含有抗生素或除害劑，其中2款含可能致癌的抗生素殘餘，有機會造成基因突變、影響男性生殖系統。不過，其中有15款蜜糖不含抗生素或除害劑，屬於安全選擇，供大家參考。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜哮喘發作難以呼吸 醫生拆解2大因素+3大症狀

15款高分蜂蜜

消委會於2018年測試了市面上45款常見的蜂蜜，發現當中有13款蜂蜜含抗生素或除害劑、有9款蜂蜜攙雜糖分或外來糖。不過，其中有15款蜜糖（9款一般蜜糖和6款麥蘆卡蜂蜜）不含抗生素或除害劑，亦沒有溝糖，獲得5星評級：

點擊圖片放大
+14
+13

在一般蜂蜜中，兩款表現最理想的均來自紐西蘭，包括「蜜園牌Sweet Medow」Wildfower Honey及「康維他Comvita」麥蘆卡野地蜂蜜Wildlands Honey，兩款均有500克，售價分別為$139及$199，平均每100完的平均售價分別為$28及$40。但以性價比計，則以寶生園真蜜百花蜜優勝，標示產地為香港，雖然它在新鮮度被標示為不合格，惟它的總分亦有5星，平均每100克只需$10，評級與最貴的日本蜂の音百花蜂蜜看齊，後者每100克要$134。

至於10款標榜來自紐西蘭特有物種的麥蘆卡蜂蜜，有6款不含抗生素或除害劑殘，亦無攙雜糖份，並獲5星評級，當中排在首位的是港人較熟悉的牌子「康維他Comvita」UMF15+麥蘆卡蜂蜜，但價錢較貴一點，一瓶250克裝售$649，平均每100克售$260。至於排在第二位的5星麥蘆卡蜂蜜，是「蜂兒花蜜Airborne Honey」Manuka - Manuka Pollen 85+，一瓶500克售$339，平均每100克$68。論性價比最高的麥蘆卡蜂蜜，是「Nelson Honey」Manuka Honey MG 100+，售價只需$215，每100克只需$43。

部分蜂蜜含致癌物或額外糖分

而被檢驗出含有抗生素或除害劑的13款蜂蜜，其中有2款蜂蜜含可能致癌的抗生素殘餘，分別是「喜來Hero Natural Bee Honey」及「大廟口 天然蜂蜜」。雖然本港沒有特定法例規定蜂蜜內的抗生素殘餘量上限，消委會已把測試結果交予食物安全中心跟進，其中「喜來Hero」已經停止出售。

消委會指出，在檢出的抗生素中，甲硝唑（Metronidazole）在實驗動物中已證實具致癌性；而硝基呋喃類抗生素（Nitrofurans）是基因毒性致癌物，可能引起基因突變。這些抗生素殘餘可影響男性生殖系統，同時會對部分人士產生過敏反應，如臉部、嘴巴和舌頭腫脹、皮疹等，嚴重可致死。

此外，消委會亦發現有6款一般蜂蜜和3款麥蘆卡蜂蜜有攙雜糖分。消委會認為，天然的蜂蜜不應含任何外來物質，包括糖漿及餵飼用糖漿的殘餘，蜂農應實行良好的作業操守，避免在產品當中混入糖分或外來糖，亦不應添加廉價的糖漿充當蜂蜜出售。

一般蜜糖安全清單：

  • 蜜園牌Sweet Medow Wildfower Honey ($139/500克)
  • 康維他Comvita 麥蘆卡野地蜂蜜（$199/500克）
  • Bee 2Australian Honey Straws (Yellow Box Honey) 100% Australia Natural Honey（$52/192克）
  • 健康觀寧夏有機枸杞花蜜（$78/500克）
  • 一番營養龍眼蜂蜜 （$140/700克）
  • Rigoni di Asiago Mielbio Italian Honey Organic Orange Blossom Raw and Creamy（$79/300克）
  • 好也 Hoyer 有機香橙花蜂蜜（$122/250克）
  • 寶生園Po Sang Yuen真蜜百花蜜（$52/500克）
  • 蜂の音Hachinone百花蜂蜜（$188/140克）

麥蘆卡蜂蜜安全清單：

  • 康維他Comvita UMF15+麥蘆卡蜂蜜（$649/250克）
  • 蜂兒花蜜Airborne Honey Manuka - Manuka Pollen 85+（$339/500克）
  • Nelson Honey Manuka Honey MG 100+（$215/500克）
  • Cammells Manuka Honey UMF 12+（$448/500克）
  • 慈康農圃Organic Garden紐西蘭有機蜜露康蜂蜜 MGO100+ $280/360克）
  • 美宜蜂 Milford UMF15+ 麥蘆卡保健蜂蜜UMF15+Manuka Honey 100% Pure（$625/250克）

*資料源自2018年7月消委會報告，產品售價及品質或有變更

超市大搜查｜《LDK》19款男士髮蠟大比拼　4款A級易塑形+持久　一款$29之選獲推薦

超市大搜查｜《LDK》12款平價粉底大比拼　7款A級透薄遮瑕+持久最平$58

超市大搜查｜44款洗頭水含二噁烷、甲醛可致敏　消委會16款安全名單一覽

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

食用安全 著數優惠 美食 飲食資訊 養生 糖分 添加劑 致癌物 消委會