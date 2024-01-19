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日本地震｜兒子捨身護母　89歲母被困72小時獲救　兩日後因擠壓綜合症離世

都市病 16:22 2024/01/19

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日本石川縣於元旦日發生7.6級地震，累計死亡人數超過200人，約300人仍然失蹤。其中一名被困倒塌平房的89歲老婦，在次子捨身保護下於72小時後獲，惜送院兩日後因擠壓綜合症不治。

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綜合當地傳媒報道，死者為89歲外節子，60歲長子武志受訪時表示事發時自己身處石川縣金澤市，其後得知母親節子與弟弟忠司所住地點處於震央。至1月3日，未能聯絡母親的武志打算駕車前往當地，但就因為道路損毀而大塞車，花9小時仍未能到達只好回程。

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至地震發生超過72小時的1月4日，他接到消防部門來電指於平房內發現有一名女子、即其母親生還，另一男子即武志的弟弟則不幸喪生；翌日早上，武志前往母親所在醫院探望，對方僅表示「手背很痛」，而武志亦因忙於處理弟弟喪事而急忙離去。

至6日凌晨，武志收到醫院通知母親血壓低下、情況危殆。他再度趕往醫院，惜到埗時母親已然氣絕，僅留下手上餘溫，死因為擠壓綜合症導致的多重器官衰竭。

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節子獲救時與同時遇難的忠司身體交疊，她之所以能夠捱過72小時可能是依賴忠司的身體餘溫所致，而直到節子離世前，她仍多次在病房呼喊「忠司」的名字。武志在家中設母親與弟弟靈位，希望離去家人可在天國重聚，

「你們二人在一起不用擔心。去跟爸爸好好團聚吧。」

 

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