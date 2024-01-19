抽脂致命︱20多歲中國女子　赴韓兩周抽脂3次身亡　傷口感染致壞死性筋膜炎

▲ 20多歲中國女子赴韓兩周抽脂3次身亡，傷口感染致壞死性筋膜炎。

韓國整容術享譽世界，不少女士都選擇赴韓「維修」。不過，一名20多歲中國女子早前在韓國首爾一間整容醫院進行抽脂手術，結果術後出現傷口感染、肌肉腐爛，最終引發敗血症，不幸於本月10日身亡。

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據韓國媒體報道，首爾江南警察廳前日（17日）發佈消息，指一名20多歲中國籍女子去年11月入境韓國，在首爾市江南區一間整容醫院進行抽脂手術。她兩周內接受了3次手術，但術後女子開始出現劇烈疼痛症狀，被緊急送醫。經檢查，女子術後傷口部位出現感染，導致壞死性筋膜炎，肌肉腐爛惡化成敗血症，而該女子最終不幸於本月10日不治身亡。

據悉，死者家屬目前以「業務過失致人傷亡」的嫌疑，向韓國警方起訴涉事整容醫院。韓國警方已介入調查，並為了解具體死因，將計劃對死者進行屍檢。

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壞死性筋膜炎病徵

據本港衞生防護中心資料顯示，壞死性筋膜炎（即「食肉菌感染」）是一種軟組織及筋膜（覆蓋肌肉表面的一層組織）的嚴重細菌感染，可由多於一種細菌引致，包括甲類鏈球菌、創傷弧菌、雷伯氏桿菌屬、梭菌屬、大腸桿菌、金黃葡萄球菌和嗜水氣單胞菌。細菌通過皮膚傷口，如切傷、刮傷、燒傷、昆蟲咬傷或穿刺傷口進入體內，很少在人與人之間傳播。

而由「創傷弧菌」引起的壞死性筋膜炎，多透過進食生或未徹底煮熟的貝殼類海產，又或者從和暖海水中捕獲的蠔而感染。壞死性筋膜炎能破壞身體組織，嚴重可致命。在香港，患上由創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎的病死率，大約是30%。

發病時，患者可能會感到四肢或軀幹疼痛或腫痛。受感染的皮膚可能出現發熱及紅腫，而這些症狀會快速擴散。此外，患處可能會有潰瘍、水疱或黑點，疼痛的程度可能比可見的皮膚變化嚴重；患者亦可能會發燒、發冷、疲倦和嘔吐。另外，患者若同時有其他疾病，尤其是肝病，創傷弧菌更可能引致血液感染，症狀一般包括發燒、發冷、血壓下降。

24小時屬黃金治療時間

急症科專科醫生鍾浩然曾接受訪問指出，壞死性筋膜炎可由多於一種細菌引起。患者受細菌感染後，會在24小時內在體內極速擴散，快則可在4至5小時內、以至半日內病發。部分患者病徵較不明顯，但假如傷口疼痛程度與傷口大小不成比例，例如傷口細小卻異常疼痛，而之前又接觸海水，或處理、生食海鮮，則要格外留意，有懷疑應盡早求醫。

治療方面，由於壞死組織會不斷擴散，部分難以憑肉眼看見，故患者有機會在24小時內，反覆接受多次切除手術，如無法阻止壞死組織擴散，則會考慮為患者截肢。另外，假如受感染位置在肚皮、頸或面部，因如大面積切除肌肉組織，有機會危及患者性命，所以在治療上更為困難、致命機會更高。

9類高危人士較易受感染

據本港衞生防護中心網站資料，任何人都有可能感染創傷弧菌引致的壞死性筋膜炎，尤其以下9類高危人士較易被感染：

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8大預防感染貼士

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