英國王室︱凱特入院進行腹部手術被傳情況嚴重　兒時頭部做大手術留7.6cm疤痕

▲ 凱特王妃入院進行腹部手術，需要休養長達3個月，BBC指出其病情頗嚴重。

英國王室在英國時間周三（17日）先後宣布凱特王妃（Kate Middleton）及國王查理斯三世（King Charles III）需入院做手術，凱特已完成腹部手術，需留院休養10至14天；查理斯三世則因前列腺肥大，下周將接受相關矯正手術。英國廣播公司（BBC）引述王室公開的資訊，凱特的情況似乎頗為嚴重。

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同日公布英王下周做前列腺手術

王室在聲明中表示，42歲的凱特王妃於16日進行了腹部手術，而且手術成功，她將留院10至14天，之後會回家休養，根據醫生建議，她要待復活節後才能恢復王室公務。在凱特入院消息公布約90分鐘後，王室再度發表聲明，指查理斯三世因前列腺肥大，下周會入院接受手術，強調這並非癌症。

聲明還表示，凱特王妃希望盡力讓孩子們維持正常生活，希望將個人醫療資訊保密。最後她為推遲公務向相關人士道歉，期待能盡快恢復工作。

▲ 英國王室在聲明中表示，凱特王妃於16日的腹部手術成功，她將留院10至14天。（英國王室IG圖片）

BBC：凱特病情嚴重但非癌症

據BBC報道分析指，高級王室成員的醫療狀況一直是非常私密，只在有限度情況下才向公眾公布，所以在同一天發布兩大重要人物的手術住院消息，引人外界高度關注。而有關公告似乎顯示出王室想有更大程度的開放性。

據了解，國王查理斯三世希望以自己接受前列腺治療的經驗，來提高大眾認知，並鼓勵更多人進行檢查。至於凱特王妃的手術未有明確細節，但王室提供的訊息比往年多，並證實她的手術與癌症無關，而且不是緊急手術，但需要長時間恢復。不過，從凱特的恢復時間和聲明中的語氣可得知，凱特的病情似乎頗為嚴重。

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美國《Us Weekly》引述一名消息人士指，威廉王子（Prince William）已取消了兩個出國行程，以幫忙照顧3子女，包括10歲的喬治王子（Prince George）、8歲的夏洛特公主（Princess Charlotte）和5歲的路易王子（Prince Louis）。威廉王子昨日（18日）亦被傳媒影到駕車駛往倫敦一間私家醫院探望凱特。

而英國《每日郵報》一則報道揭開凱特的健康史，指凱特的左側頭部有一道3英寸（約7.6厘米）長的疤痕，是她小時候留下的。這道疤痕於2011年首次曝光，當時凱特在克拉倫斯宮（Clarence House）出席與威廉王子的訂婚酒會，當晩她紮起頭髮，被傳媒影到一道清晰的疤痕。

▲ 威廉王子一家五口最近一次公開露面，是在去年12月的王室聖誕禮拜儀式上。（法新社）

兒時頭部曾做大手術留疤痕

其後王室發表聲明解釋指，凱特的疤痕與童年手術有關，但手術細節屬於私人事務，未有進一步披露手術原因。王室消息人士亦證實，這是一次「非常嚴重的手術」，但拒絕進一步透露。當時有外科醫生指出，疤痕不太可能由腫瘤造成，可能是移除胎記而成的。

凱特另一較為人知的病史是嚴重孕吐。2012年，凱特懷上喬治王子後出現嚴重孕吐，需入住私人醫院療養。凱特之後懷上夏洛特公主和路易斯王子同樣出現劇吐，但兩次她留在肯辛頓宮，沒有留院。凱特於2020年透露，她透過冥想和深呼吸來幫助她控制劇吐情況。

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責任編輯：林綺玲