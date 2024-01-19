  • 24°C
香港時間 : 2024119日 (週五) 13:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奸人王丨指劉青雲不符大眾審美觀　李子雄遭反嘲：你的頭髮才是撿來

娛樂 12:24 2024/01/19

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

擅長演反派、現年64歲的李子雄早年移居內地生活，不時於抖音拍片跟網民互動，早前他拍片大爆影帝劉青雲入行的秘聞，不過因為一句話辣㷫網民，成為網絡熱話！

【金像獎2023】劉青雲做「神探」三度封影帝　感謝郭藹明願當背後女人一世陪伴【有片】

劉青雲不符合大眾的審美？

片段開首就寫著「劉青雲的影帝是撿回來」，之後李子雄指劉青雲外表不符合大眾審美觀，他說道：「在我當時那個年代，劉青雲濃眉厚唇、黑皮膚的形象，並不符合大眾的審美，很多人都不看好他。」

李子雄續說，當年青雲報考TVB藝訓班，不過考完很久也沒收到通知，不過青雲未有放棄，親自打電話去詢問，李子雄說：「但是這傢伙就是很自信，他覺得自己能考上。」

點擊圖片放大
+5
+4

網民：你的頭髮才是撿來的

青雲其後發現通知書寄錯了地址，子雄說：「哎啊，你們說，是不是撿到了？如果當時他沒有主動去查詢，可能大家就錯失了一位影帝，香港電影業沒有劉青雲，將失去多少光彩啊？」

縱然李子雄這番話是讚揚劉青雲，他卻表達錯誤而辣著網民，網民紛紛留吝：「你的頭髮才是撿來的」、「你撿過來看看」、「人地有實力又說撿來的」、「怎麼能說撿到呢，明明是人家爭取的，你自己爭取的東西叫撿啊」等。

點擊圖片放大
+6
+5

過氣反派專業戶

李子雄於1982年報讀TVB藝訓班，畢業後卻轉往影圈發展，憑首部電影《英雄本色》於87年榮獲香港金像獎「最佳新人獎」和「最佳男配角獎」提名，以及提名金馬獎「最佳男配角」。

由於《英雄本色》演大反派「大哥成」深入民心，其後多被派演反派角色，及至90年代初，李子雄開始參演TVB劇集，較為人熟悉的是劇集《開心華之里》。

【老來得子】61歲李子雄娶年輕23載回族第一美女　3歲兒子激似混血兒超可愛

抖音片「膠」味濃

北上發展多年的李子雄，2010年跟年輕23載、有「回族第一美女」之稱的女星王雅琦結婚，登六前更喜獲麟兒「糖豆」，近年他於抖音拍片吸Like。

日前就分享一段跨欄杆的片段，當中子雄更留言反問：「没有人誇我身手敏捷嗎？」，異常自戀，雖然內容帶點「膠」味，卻成功獲得80多萬人點讚！

點擊圖片放大
+7
+6

最新影片推介：趙希洛專訪

TOPick柴犬追星
離巢TVB丨趙希洛跳出舒適圈尋演戲初心　Candice罕談圈外伴侶Go先生

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【凍齡女神】郭藹明孖老公劉青雲罕有現身聚會　素顏樣子獲讚皮膚白滑成焦點
12:17 2023/02/09
【凍齡女神】郭藹明孖老公劉青雲罕有現身聚會　素顏樣子獲讚皮膚白滑成焦點
【金像獎2023】劉青雲第3度封金像影帝　台上感言：掌聲又好噓聲又好總好過冇聲
22:34 2023/04/16
【金像獎2023】劉青雲第3度封金像影帝　台上感言：掌聲又好噓聲又好總好過冇聲

你可能感興趣

【凍齡女神】郭藹明孖老公劉青雲罕有現身聚會　素顏樣子獲讚皮膚白滑成焦點
12:17 2023/02/09
【凍齡女神】郭藹明孖老公劉青雲罕有現身聚會　素顏樣子獲讚皮膚白滑成焦點
【金像獎2023】劉青雲第3度封金像影帝　台上感言：掌聲又好噓聲又好總好過冇聲
22:34 2023/04/16
【金像獎2023】劉青雲第3度封金像影帝　台上感言：掌聲又好噓聲又好總好過冇聲
劉青雲 綠葉 娛樂人物職業 演員 電影 抖音