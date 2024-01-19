奸人王丨指劉青雲不符大眾審美觀　李子雄遭反嘲：你的頭髮才是撿來

擅長演反派、現年64歲的李子雄早年移居內地生活，不時於抖音拍片跟網民互動，早前他拍片大爆影帝劉青雲入行的秘聞，不過因為一句話辣㷫網民，成為網絡熱話！

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劉青雲不符合大眾的審美？

片段開首就寫著「劉青雲的影帝是撿回來」，之後李子雄指劉青雲外表不符合大眾審美觀，他說道：「在我當時那個年代，劉青雲濃眉厚唇、黑皮膚的形象，並不符合大眾的審美，很多人都不看好他。」

李子雄續說，當年青雲報考TVB藝訓班，不過考完很久也沒收到通知，不過青雲未有放棄，親自打電話去詢問，李子雄說：「但是這傢伙就是很自信，他覺得自己能考上。」

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網民：你的頭髮才是撿來的

青雲其後發現通知書寄錯了地址，子雄說：「哎啊，你們說，是不是撿到了？如果當時他沒有主動去查詢，可能大家就錯失了一位影帝，香港電影業沒有劉青雲，將失去多少光彩啊？」

縱然李子雄這番話是讚揚劉青雲，他卻表達錯誤而辣著網民，網民紛紛留吝：「你的頭髮才是撿來的」、「你撿過來看看」、「人地有實力又說撿來的」、「怎麼能說撿到呢，明明是人家爭取的，你自己爭取的東西叫撿啊」等。

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過氣反派專業戶

李子雄於1982年報讀TVB藝訓班，畢業後卻轉往影圈發展，憑首部電影《英雄本色》於87年榮獲香港金像獎「最佳新人獎」和「最佳男配角獎」提名，以及提名金馬獎「最佳男配角」。

由於《英雄本色》演大反派「大哥成」深入民心，其後多被派演反派角色，及至90年代初，李子雄開始參演TVB劇集，較為人熟悉的是劇集《開心華之里》。

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抖音片「膠」味濃

北上發展多年的李子雄，2010年跟年輕23載、有「回族第一美女」之稱的女星王雅琦結婚，登六前更喜獲麟兒「糖豆」，近年他於抖音拍片吸Like。

日前就分享一段跨欄杆的片段，當中子雄更留言反問：「没有人誇我身手敏捷嗎？」，異常自戀，雖然內容帶點「膠」味，卻成功獲得80多萬人點讚！

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