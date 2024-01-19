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少年罪行｜求愛不遂殺學妹雙親再縱火燒屋　日19歲少年被判死刑成全國首例

家事百科 12:36 2024/01/19

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日本19歲少年向學妹求愛不遂後，殺害對方雙親後再放火燒屋，被判死刑成全國首例。

日本山梨縣甲府市於2021年發生一宗殺人縱火案，被告遠藤裕喜當年僅19歲、尚未成年，被指向學妹求愛不遂後，殺害對方雙親再放火燒屋。近日當地法院宣判被告死刑，成為日本少年法修定後，被判死刑「特定少年」的首例。

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綜合日媒報導，2021年10月就讀甲府市通信制高中、19歲的遠藤裕喜因對學妹求愛不遂，於2021年10月12日凌晨約3時30分入侵女方住所，以砍柴刀和水果刀殺害對方雙親，再打傷學妹的妹妹，繼而用打火機的油縱火燒毀房舍，導致2層高的木造平房徹底焚毀，17歲學妹和其妹妹及時從2樓跳下逃生。

甲府地方法院近日召開陪審團審判，法官三上潤對被告遠藤判處死刑。根據報導，被告於裁判中表現沉默，並曾聲稱「沒打算重回社會」。對於犯案動機，被告曾表示作案前「遇上諸多不如意事情」，再加上被女同學拒絕而導致犯案，認為對人生感到絕望。

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被告年齡成判決爭議

官司中判決爭議點，在於被告遠藤在犯案中是否具有責任能力。被告遠藤被以殺人、縱火等罪名問罪，檢方認為他有完全的責任能力，求處死刑。惟辯護律師認為被告當時處於「心神耗弱」狀態、責任能力明顯減低，認為罪不致死。

法官三上潤認定，遠藤具有完全責任能力，指他是出於執着而犯案，年齡不足以構成逃避死刑的理由，判處被告遠藤死刑。

被判死刑成全國修例後先例

日本於2022年修例後，少年法將18歲及19歲列為「特定少年」，被告遠藤是法官對「特定少年」宣判死刑的首例。日本存在針對未成年罪犯的「少年法」，一方面不會公布犯人姓名，其刑罰亦會以「矯正行為」為方針，量刑遠較成人寬鬆。對於此案，基於事件的嚴重性及對社會所造成的影響等綜合考量，對被起訴的這位「特定少年」以實名報導。

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責任編輯：王明芳

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