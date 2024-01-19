家庭悲劇丨單親爸心臟病倒斃家中　2歲兒蜷縮屍旁活活餓死

▲ 單親爸心臟病倒斃家中，2歲兒蜷縮屍旁活活餓死。（網上圖片）

英國日前發生一宗悲劇，一名60歲的單親爸爸在家中因心臟病猝死，其2歲兒子伴屍多日，無人照顧，最終死於飢餓、脫水，被發現時蜷縮在父親的遺體旁。

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綜合外媒報導，該對父子居住在英國林肯郡斯凱格內斯（Skegness）一個公寓，2歲兒子布朗森（Bronson Battersby）被社福機構列為關注對象，社工每月會上門家訪一次。12月27日，一名社工嘗試聯絡父親肯尼斯（Kenneth Battersby），但卻未能收到回覆。

社工其後在1月2日、4日登門拜訪，但當時無人應門，於是通知警方。直到1月9日，社工問房東取得鑰匙，進入肯尼斯家中，結果發現布朗森蜷縮在爸爸旁邊，雙雙陳屍在屋內。

根據驗屍報告，肯尼斯因心臟病發離世，而布朗森則因無人照顧，最終死於脫水和飢餓，估計他的死亡時間不早於12月29日。

男童母親、43歲的莎拉（Sarah Piesse）透露，早前與肯尼斯吵架，最後一次見兒子是在聖誕節前，沒想到再次見面時，父子已成冰冷屍體。她認為，假如社工在1月2日入屋，兒子便不會死，又悲痛憶述去辨認兒子遺體時，「我無法抱起他，因為他的身體太脆弱了」。

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責任編輯：王明芳