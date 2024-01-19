智能家居︱420萬購珠海1,700呎單位　港退休夫婦推8大平靚正國產電器

▲ 港退休夫婦在珠海購入單位後，打造智能家居。

【大灣區/裝修/珠海/家電/智能家居】香港生活成本高，有港人退休後決定到大灣區定居。有香港60後的退休夫婦，最近以379萬人民幣（約420萬港元）購入珠海一個1,657呎的單位居住，他們更購入多款國產智能電器，有8款家電是心水推介，大部份購自淘寶及京東。

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這對香港60後退休夫婦，在Youtube開設頻道「60後退休生活」，最近上傳「珠海新房裝修日記」影片，當中有8大智能家電值得推薦，雖然是國產貨，但女戶主表示用起上來非常方便，大部份都網購自淘寶及京東，價錢比實體店更便宜。當中她大力推介自動拖地吸塵機，大大減省做家務的時間及體力，而智能門鎖能夠從屋內看到門外的情況，提升家居安全性，夫婦強調全部家電真金白銀購入，沒有收取任何廣告費用。

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8大好用智能電器

1.智能門鎖

可以從屋內看到門外的情況，防陌生人白撞，安全性大大提高，加上有指紋、密碼及鎖卡開門，不需要再帶鎖匙出門。

2.即熱式淨水器 約$2900

女戶主親身示範不單止有淨水功能，還能按想要的溫度出水。

3.拖掃機器人 約$2100

這款拖掃機器人減省了拖地吸塵的時間，有自動收集塵垢、清洗拖布等功能。

4.電煮食爐 約$1400

好處是電磁爐+電陶爐二合一。

5.暖菜板 約$880

暖菜板可以維持餸菜的溫度，不會食到冷冰冰的餸菜，而中間位置更可以打邊爐。

6.智能電視機 約$14700

可用語音操控，惟要說普通話，女戶主用講出想聽張學友的歌，電視機能即時搜索並播放。但這款女戶主說明是購自電器店，因電器店比網上買更便宜。

7.洗衣機 約$2500

集洗衣及乾衣功能於一身，這個不是新奇的東西，香港電器店都有很多選擇，不過價錢$3000都不到，就真的非常便宜!

8.電動晾衣架

用遙控操縱，不需要再擒高擒低去晾衫，非常方便！

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責任編輯:王明芳