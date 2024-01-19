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家用問題︱孝順港男月付1萬家用給患病母2萬做檢查　父嫌少怒罵：假到死

家事百科 14:43 2024/01/19

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子女踏出社會工作後，不少父母都會要求給予家用。早前，有港男於網上討論區大呻，自己每月都會給一萬元家用，近日更因母親患病，獨自負擔起兩萬元的治療費用。不過，為家人盡心盡力的他仍遭父親責罵，斥責他造作，又嫌一萬元家用太少。他對父親的看法感到委屈，慨嘆白費了多年的努力。

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為家人慳盡使費

該名港男於「連登討論區」以「警世！千其唔好俾咁多錢家用」為題，分享給一萬元家用仍被家人指責一事。他表示每個月都會給一萬元家用，早前因放長假多給了三千元來孝順父母。同一時間，事主母親患病需要兩萬元的醫療費。為了能夠支付這筆錢，只敢吃快餐慳錢，獨自負擔起所有治療費用。

我每晚OT都食老麥，加大都唔敢，最終12月都俾咗兩萬蚊俾家母睇病。

父親不滿家用少 指責事主：「假到死」

為家人盡心盡力的他，早已是人們口中的「孝順仔」，怎料，父親仍然不滿。事主表示父親因經濟問題與他發生爭吵。他指父親不滿家用只有一萬，認為幫母親支付兩萬元是「扮有嘢俾」，形客他是「縮骨」、「假到死」，更無視事主多年來每月給一萬家用的行為，指責道：

家父話我俾過幾多家用，由我岀嚟做野計起都還唔清。

事主因此感到委屈，原來多年來的努力都是白費，表示被父親責罵後「嗰一刻我個心都碎哂」，又表示他正在供樓，要到年底才可上樓，疑惑下一步要怎樣做。

網民怒批事主父親：以後$1都唔比

貼文一出，不少網民同情事主，表示一萬家用已足夠有多，「1萬好多喎，你細個佢俾幾錢零用你」、「家用俾1萬都罵，以後唔好俾佢果份啦」、「1萬其實真係好多，正路都係幾千蚊」。

另亦有不少網民建議日後不要再給家用，「直接唔好比咪得，輕鬆啦」、「咁都扮野咪$1都唔比 唔扮野囉」。另外，有人網民稱家用數目與家庭關係成正比，通常家用多，家庭關係都不會差，指事主的父親會不會因為家中有事才會影響情緒，指責事主。又有人建議若原本的家庭關係不好，可以即時搬走，之後考慮移民。

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責任編輯：王明芳

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