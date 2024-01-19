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【非禮鄰居】男散工涉非禮襲擊思覺失調女鄰居　官指行為無異於強姦判囚5年半

社會 12:45 2024/01/19

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案件於區域法院判刑。（資料圖片）

48歲精神上無行為能力的女子涉遭男鄰居入屋摸胸和指插下體，翌日更要求女子口交，被拒後打對方其臀部上方，又自稱黑社會恐嚇。涉案五旬男散工早前承認非禮罪，但爭議部分案情，普通襲擊罪則在受審後被裁罪成，案件今（19日）於區域法院判刑。

法官指，被告的行為無異於強姦，其為了慾望無視弱勢社群面對的困難，「比一般掠食者更不堪」，就兩罪判他入獄5年半。

被告劉錡又名劉偉達（58歲，散工）承認於2022年6月4日，在新界落馬洲洲頭西路洲頭村某單位猥褻侵犯X，另否認於翌日襲擊X。

法官練錦鴻判刑指，X患有思覺失調，是精神上無行為能力人士，未曾同意被告侵犯和襲擊。被告利用作為X鄰居之便，以食物和金錢利誘X，當X不就範時更自稱黑社會威脅，加重案情。X的病情因事件加重，事發後情緒波動，出現創傷後壓力症病徵，須數度入院治療。

法官指，被告為了慾望無視弱勢社群面對的困難，直指被告「比一般掠食者更不堪」。案情顯示被告的行為無異於強姦，據X的智商和病情可視她為未成年人。

法官認為，被告雖承認非禮罪，但爭議最重要的案情，並無節省法庭時間，更須X出庭接受盤問，蒙受二次傷害，不作認罪刑期扣減，就非禮罪判監5年，襲擊罪判監1年，計及量刑整體性後被告共入獄5年半。

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記者：陳曉欣

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