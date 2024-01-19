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爺孫戀丨李龍基女友被爆曾於西雅圖徵婚　Chris跟約會男借錢短片曝光

娛樂 13:09 2024/01/19

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李龍基未婚妻Chris又惹是非！

李龍基那位年輕37載未婚妻王青霞（Chris）近日是非連連，繼被指騙財、悔婚、學歷造假以及晝作是淘寶貨後。

今日某KOL向媒體爆料，大爆王青霞曾經於西雅圖徵婚，更向一位男士借錢後玩失蹤！

爺孫戀丨李龍基未婚妻不滿被屈畫作為淘寶貨　Chris發文反擊：對我造成不必要的傷害

拍片作為「借據證明」

YouTuber Tsar Pang向媒體提供一短片，片中Chris承認於2018年3月30日借款3萬元，其身後的梳化坐著一名男子，Tsar稱該男人年約30—40歲，樣貌不俗。

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爺孫戀丨李龍基未婚妻Chris被大漢襲擊　女友王青霞強調沒騙財未有悔婚

Chris澄清早已還錢

Tsar續說2018年3月，Chris於美國西雅圖登報徵婚，自稱為飛機工程師，期間她跟該名男子約見面，其後更發生了關係。

Chris跟該男士透露做生意周轉不靈，因而想借3萬元美金，由於認識時間太短，該男子要求拍下這片段作為「借據證明」，據Tsar向媒體透露，借完3萬元美金之後，Chris就失左蹤。

其後該男子覓得另一半，對方的內地女友不值Chris所為，去年5月來港往尖沙咀警署報案。

對於借錢不還一事，Chris向媒體承認曾向該男士借錢，不過於2018年7月已一筆過還給對方。另外Chris又否認曾於美國公開徵婚，更強調跟該男士沒有發生關係。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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