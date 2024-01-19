【打擊賣淫】警掃黃行動拘18人　涉於北角皇冠大廈租單位作一樓一

▲ 警方瓦解一個賣淫集團。（黃傑偉攝）

警方於1月17及18日展開名為「天叢」的掃黃行動，共拘捕10名男子及8名女子，瓦解一個賣淫集團。

東區警區行動主任總督察王紀聰指，於2023年年頭疫情復常通關後，警方發現北角皇冠大廈某樓層，多個單位被翻新用作一樓一鳳賣淫場所，警方唯恐大廈人流複雜，令市民擔心治安問題，其後十個月內，警方與入境處進行多次掃黃行動，拘捕多名違反逗留條件性工作者，鑑於性工作者仍進駐該大廈，警方向單位業主及佔有人，發出刑事條例中「准許處所用作賣淫行為」發出通告。

東區警區特別職務隊高級督察余承豐指，警方發現皇冠大廈某樓層24個單位，其中17個單位分隔成29個劏房，用作一樓一式賣淫場所，經多次掃蕩後已有所收斂，期間警方與入境處在區內拘捕近40名來自內地、泰國及印尼違反逗留條件鳳姐，及向業主及租客發出刑事條例，准許處所用作賣淫行為發出通知。

警方在本月17及18日展開拘捕行動，以准許處所用作賣淫行為拘捕11名業主或租客人士，及以依靠他人賣淫為生及控制他人賣淫拘捕一男一女賣淫集團主腦，分別為35歲姓莫男主腦，39歲姓何女主腦及一名集團骨幹成員。警方與入境處亦在區內以違反逗留條件拘捕4名性工作者，年齡介乎27至40歲。

東區警區刑事部高級督察劉志峯指，賣淫集團分工仔細，一名主腦負責以租上租方式租用單位作一樓一賣淫場所，另一主腦負責向內地招攬性工作者來港進駐，集團骨幹成員會安排鳳姐到大廈劏房進行賣淫，集團成員並提供日用品及避孕套潤滑劑等賣淫工具，及定時收取犯罪得益，而性工作者須向賣人集團繳交3成得益作佣金。

警方提醒業主及租客，要留意單位有否被人改裝，或用作非法賣淫場所，避免負上不必要刑事責任。警方重申，控制他人賣淫及依教他人賣淫為生屬嚴重罪行，一經定罪，分別可被判14年及10年監禁。

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記者：黃傑偉