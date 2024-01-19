  • 24°C
香港時間 : 2024119日 (週五) 13:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊賣淫】警掃黃行動拘18人　涉於北角皇冠大廈租單位作一樓一

社會 13:02 2024/01/19

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

警方瓦解一個賣淫集團。（黃傑偉攝）

警方於1月17及18日展開名為「天叢」的掃黃行動，共拘捕10名男子及8名女子，瓦解一個賣淫集團。
東區警區行動主任總督察王紀聰指，於2023年年頭疫情復常通關後，警方發現北角皇冠大廈某樓層，多個單位被翻新用作一樓一鳳賣淫場所，警方唯恐大廈人流複雜，令市民擔心治安問題，其後十個月內，警方與入境處進行多次掃黃行動，拘捕多名違反逗留條件性工作者，鑑於性工作者仍進駐該大廈，警方向單位業主及佔有人，發出刑事條例中「准許處所用作賣淫行為」發出通告。

東區警區特別職務隊高級督察余承豐指，警方發現皇冠大廈某樓層24個單位，其中17個單位分隔成29個劏房，用作一樓一式賣淫場所，經多次掃蕩後已有所收斂，期間警方與入境處在區內拘捕近40名來自內地、泰國及印尼違反逗留條件鳳姐，及向業主及租客發出刑事條例，准許處所用作賣淫行為發出通知。

警方在本月17及18日展開拘捕行動，以准許處所用作賣淫行為拘捕11名業主或租客人士，及以依靠他人賣淫為生及控制他人賣淫拘捕一男一女賣淫集團主腦，分別為35歲姓莫男主腦，39歲姓何女主腦及一名集團骨幹成員。警方與入境處亦在區內以違反逗留條件拘捕4名性工作者，年齡介乎27至40歲。

東區警區刑事部高級督察劉志峯指，賣淫集團分工仔細，一名主腦負責以租上租方式租用單位作一樓一賣淫場所，另一主腦負責向內地招攬性工作者來港進駐，集團骨幹成員會安排鳳姐到大廈劏房進行賣淫，集團成員並提供日用品及避孕套潤滑劑等賣淫工具，及定時收取犯罪得益，而性工作者須向賣人集團繳交3成得益作佣金。

警方提醒業主及租客，要留意單位有否被人改裝，或用作非法賣淫場所，避免負上不必要刑事責任。警方重申，控制他人賣淫及依教他人賣淫為生屬嚴重罪行，一經定罪，分別可被判14年及10年監禁。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃傑偉

相關文章

【正生會詐騙案】滙基書院校長涉正生案被捕　校董會聲明：已成立緊急小組跟進
今日 00:50
【正生會詐騙案】滙基書院校長涉正生案被捕　校董會聲明：已成立緊急小組跟進
【爆竊案】大圍獨立屋遭爆竊　失價值共98萬元名錶
今日 09:12
【爆竊案】大圍獨立屋遭爆竊　失價值共98萬元名錶
【珍惜生命】秀茂坪男院友電線上吊　昏迷送院搶救不治
今日 09:42
【珍惜生命】秀茂坪男院友電線上吊　昏迷送院搶救不治
【國安法】警拘35歲男子涉煽動罪　今日提堂
今日 12:36
【國安法】警拘35歲男子涉煽動罪　今日提堂

你可能感興趣

【正生會詐騙案】滙基書院校長涉正生案被捕　校董會聲明：已成立緊急小組跟進
今日 00:50
【正生會詐騙案】滙基書院校長涉正生案被捕　校董會聲明：已成立緊急小組跟進
【爆竊案】大圍獨立屋遭爆竊　失價值共98萬元名錶
今日 09:12
【爆竊案】大圍獨立屋遭爆竊　失價值共98萬元名錶
【珍惜生命】秀茂坪男院友電線上吊　昏迷送院搶救不治
今日 09:42
【珍惜生命】秀茂坪男院友電線上吊　昏迷送院搶救不治
罪案 罪行 泰國 會安 印尼 入境處 劏房 北角

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載