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【六合彩】頭獎$3,800萬咪錯過　一個號碼近十期竟攪出5次

社會 13:09 2024/01/19

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

六合彩今期頭獎高達3,800萬元。（資料圖片）

六合彩新一期於本周六（20日）開彩，頭獎一注獨中預計派彩達3,800萬元。

六合彩已連續四期無人中頭獎，令頭獎彩金不斷滾存，倘幸運兒今晚一注獨中，派彩高達3,000萬元。

六合彩過去十期攪珠結果。

吼實大熱門「３」

上一期攪珠結果又見到「３」，今次３號出現在特別號碼。連同今次，最新10期攪珠結果中，「3」出現高達5次，即是每兩次攪珠就中一次。

最厲害的是，「3」曾經連續3期攪出，屬於超大熱門。

還有「1」、「6」、「8」和「29」，連同「3」，這5個號碼在2024年經常被攪出，尤其1月11日和1月16日的攪珠中，當中4個號碼竟重複同時出現，認真神奇。

六合彩幸運攻略

而進一步翻查過去20期攪珠中，「3」攪出次數最多達到10次，即是每兩次攪珠就中一次。而「38」均被攪出6次。不過在過去30多期攪珠，「22」也未曾出現過。

1月18日攪珠結果

第7期六合彩，攪珠結果為2、10、17、46、47、49，特別號碼3。

頭獎無人中。二獎5注中，每注派566,880元。三獎88.5注中，每注派85,400元。

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記者：吳卓峰

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