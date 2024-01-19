新冠病毒｜天文台料周日急降10°C　下周二低見8°C　衞生防護中心：JN.1成本港最流行變異株【拆解症狀】

天文台預測本港下周氣溫將跌破10°C，下周日（21日）渣馬當天最低氣溫為15°C，與前一天最高氣溫25°C相比足足急降10°C。氣溫驟降有機會增加病毒傳播風險，衞生防護中心昨日（18日）公布，新冠變異病毒株JN.1已成為本港最流行病毒株，本港的新冠病毒活躍程度亦趨升。

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衞生防護中心：新冠病毒活躍度上升

據天文台預測，一道冷鋒將在明晚（20日）至下周日早上橫過廣東沿岸，預計下周日、即渣馬賽事當日的氣溫將急降10°C，下周二及周三（23日至24日）的氣溫預測跌至約8°C，新界再低數度。下周後期更預計有降雨，或會出現濕凍天氣。

氣溫的驟降，或增病毒傳播的風險。衞生防護中心昨日（18日）發布最新一期的《2019冠狀病毒病及流感速遞》顯示，本港新冠病毒的活躍程度在過去數周有所上升，當中新冠變異病毒株JN.1佔所有污水監測樣本94.2%，XBB及其後代譜系佔比下降至約5%。

中心指，新冠變異病毒株JN.1已成為本港最流行病毒株，但強調目前未有證據顯示JN.1會較XBB引致更嚴重疾病。中心過去兩周（1月3日至16日）亦分析了33宗新冠嚴重和死亡個案，同樣顯示JN.1成為最流行變異病毒株，佔30宗個案、即90.9%；中心同期亦分析一些非嚴重個案，亦顯示JN.1為最流行變異株，佔樣本約87%。

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何栢良曾警告 個案或呈「噴井式」增長

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良曾表示，JN.1變異株傳播速度很快，至今全球已在超過40個國家或地區發現個案。由於現時本港天氣寒冷，長者人數多，一旦香港出現JN.1感染，個案增加會很快，他預計甚至會較新加坡上升得更快，甚至可能會以「噴井式」速度上升。

雖然感染JN.1變異株後重症比例不高，不過何栢良表示感染個案短時間增加，亦會對醫療系統會造成很大負擔，因此呼籲高危群組特別是長者及院舍院友，應盡早接種XBB加強劑疫苗，減低重症的機會。

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