TWINS演唱會丨Twins開騷前出EP　好姊妹容祖兒驚喜獻聲

▲ Twins在開演唱會前推出全新廣東EP《WE ARE TWINS》。

蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）的Twins成軍22周年，於今個星期日（1月21日）展開14場《TWINS SPIRIT演唱會》。

在演唱會前，Twins率先為樂迷送上全新廣東EP《WE ARE TWINS》，當中歌曲《夢想與夢》亦於今日（1月19日）上架，新歌是呼應《風箏與風》，展示Twins多年來在演藝路上，保持熱誠的初心不變。

▲ Twins新歌《夢想與夢》

而歌詞充滿心思，二人好友容祖兒更驚喜獻聲；遠赴台灣取景的MV，亦出現不少呼應《風箏與風》二人於山頂放風箏的畫面，是滿滿的回憶殺。

Twins訴說這22年的旅程，就像做夢一樣：「《風箏與風》呢件事係一個開始，但係我哋而家着得好華麗、好唔一樣，回想番，好似經歷咗好多，好似發夢一樣。可以持到咁多年，其中一個係呢個本身就係我哋嘅夢想。其實今次呢個MV有一半係一個夢境嚟嘅，其實我哋而家着住呢套衫係喺夢境入面嘅服裝。後尾去番現實，就係去番放風箏。」

▲ Twins新歌《夢想與夢》

睽違6年，Twins再次推出實體碟，阿Sa表示現在很少人會出實體碟，「因為我以前細個個年代係鍾意實體碟，攞住隻碟好開心，同埋又適逢演唱會，希望大家鍾意。」

她表示，今次音樂班底十分新鮮：「因為有一啲新嘅班底、又有一啲合作過好多次嘅音樂人，大家碰撞到出嚟嘅火花都幾新鮮。」歌詞方面，雖然二人沒有給出明確的方向予填詞人，但大家都不約而同地寫出相似的東西，「因為佢哋都見証住我哋嘅成長，佢哋係喺佢哋嘅角度去寫我哋，睇到係好感動。」

▲ 睽違6年，Twins再次推出實體碟。

阿嬌則謂，EP中的歌曲跟以前很不一樣，「我哋由出道到而家每一張碟都嘗試咗好多嘢，今次都有好多新嘅元素，亦都有回憶，因為我哋開演唱會，都想有新嘅作品帶俾大家，咁耐冇出廣東碟，希望可以有廣東歌，又可以配合番我哋嘅演唱會，俾一個新嘅感覺俾大家。」

後日星期日（21日）演唱會正式開鑼，二人都表示準備就緒，阿嬌坦言開始感到壓力，「有少少緊張啦，開始有少少手震，哈哈，有少少瞓唔着，有少少壓力，ok嘅。」阿Sa則謂：「要準備嘅嘢都準備好㗎啦，而家係要好集中將所有嘢全部擺埋一齊。」

▲ Twins新歌《夢想與夢》

最新影片推介：趙希洛專訪