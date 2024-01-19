學好英文｜英文棟篤笑工作坊　推進共融學習打開同學心扉

▲ 親沚媽媽指出，組織英語趣味活動旨在促進社會融合、有效溝通兼且深度發掘學習英語的趣味，以及建立學生的自我身份認同。(圖片機構提供)

社會融合、有效溝通、發掘學習興趣，一向是關注教育人士的3大主題。作家親沚媽媽與本地搞笑能手Vivek最近為兩所小學的同學，舉辦了一場別出心裁的英文棟篤笑工作坊，讓同學們打開心扉與不同文化背景的朋友們一同愉快學習。

由天醫無縫主辦的「齊齊玩轉英文棟篤笑」，聯同「親切」機構、愛秩序灣官立小學、伊斯蘭鮑伯濤紀念小學，找來親沚媽媽（Annie）及英文棟篤笑高手Vivek，一起為同學們炮製了一個與別不同的多元文化感受日。負責設計是次活動的親沚媽媽是教育博士及大學講師，亦是3子女之母。她指出，當語言學習者擁有強烈的自我認同時，就能將語言學習視為個人成長的一部分；而通過英語這個共同語言來彌合文化差異，可感受趣味學習的魅力。

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當天35位來自不同背景的學生聚在一起，先在Vivek生鬼有趣的棟篤笑活動中打開害羞猶豫的心情，學習以英文表達自己的想法，然後再以生鬼有趣的方式作出表演；而親沚媽媽即場教導同學們兩種吸引觀眾的神奇方法後，同學們即時改進了演講技巧，用引人入勝的開場白吸引所有家長的注意，向父母師長講述心聲。這些互動式課程讓同學們互相聯繫、建立友誼。



「無論他們的語言能力和文化背景如何，同學們都樂於分享自己的個人故事。從如何神奇地完成最討厭的數學作業，到在家中最不想吃的水果，再到在校園最尷尬的時刻，同學們一邊生動描述一邊笑不攏嘴，這也是他們真實自我的呈現。」

▲ Vivek是土生土長的印度裔人，以英語和廣東話作棟篤笑表演。(圖片機構提供)

分享觸動心靈

Annie指出，創建一個包容的環境，學生可以通過有趣的活動來增強英語語言能力。「鼓勵語言學習者的創造力和自我表達是非常重要的，通過良好的溝通方法，得到自我身份認同及與父母師長的信任關係，有助孩子終身快樂學習。」

整個活動令她最為深刻的部分，是同學在工作坊後的表演。「其中一個孩子的演講觸動了大家的心弦，他分享了媽媽如何教他騎自行車的故事，原來用幽默方式學習語言，帶給同學的不止是語言上的進步，更有心靈與溝通上的躍進！」

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土生土長的印度籍港人Vivek在一個說英語的印度家庭中長大，自言因生活環境被非印裔人包圍而面對許多文化挑戰。Vivek現時以英語和廣東話作棟篤笑表演，他的英文棟篤笑工作坊不但令同學們笑到碌地，還貼身教導同學如何運用幽默，結合發聲、故事元素和眼神接觸等方法，瞬間吸引台下注意力，幽默絕對是語言學習的有效工具。「我用個人經歷來吸引學生，能打通大家的笑穴，增添獨特愉快的學習氣氛。」

記者：李越樺