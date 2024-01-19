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育兒經｜遊戲治療師當媽悟親子秘笈　親密關係不二法門：愛心+陪伴

育兒資訊 17:11 2024/01/19

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

樂苗坊中心主任文珮琪主要從事情緒輔導工作，為了女兒特別調配工作時間，星期日是一家四口的家庭日。(圖片由受訪者提供)

身兼註冊遊戲治療師及註冊社工的樂苗坊中心主任文珮琪姑娘，多年來一直從事小朋友情緒輔導的工作，也開辦不少家長小組。育有兩名女兒的她自當上媽媽後，身體力行實踐教養孩子的專業知識及理論，深感惟有透過愛心與陪伴，才是跟孩子建立親子關係的不二法門。「當爸媽跟孩子建立了良好關係，對小朋友的影響力才會存在。」

文姑娘跟丈夫組成的四口溫馨之家，大女馬靖嵐5歲半，細女馬凱嵐現時15個月大。作為雙職媽媽，文姑娘坦言要兼顧家庭與工作是公私兩忙，但無論怎麼忙碌，一定會抽空陪伴兩個女兒成長。累積了十多年實際輔導經驗才當媽媽，她深感以往的工作對她在教養孩子方面有很大幫助。

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「我主要從事小朋友情緒輔導工作，在管教孩子方面較能得心應手，會明白他們的感受，也容易意識到小朋友有哪些需要，然後使用合適的方法幫助他們。像今年五、六月，我感到大女有些緊張的情緒，因為正值K2的她要預備面試，一下子比以往忙亂，我意識到她這些狀態，便可利用一些恰當的方式處理，幫助她過渡。此外，我也會留意自己有哪些地方做得好或不好，會控制自己的情緒。」

管教理論理想化

除了協助小朋友處理情緒，文姑娘也從事家長工作，例如開辦小組教導家長們如何管教孩子等。未當媽媽前，跟家長們分享的，是她多年累積的專業知識，但當上媽媽後，她才真正領悟要孩子健康快樂成長，爸媽付出愛心及願意花時間陪伴才最重要。

文姑娘主持不少家長工作坊，她表示透過愛與陪伴，才是跟孩子建立良好親子關係的不二法門。(圖片由受訪者提供)

「要養育一個小朋友並不容易，到底如何演繹我們經常想家長做到的那一套，其實是困難的。有時候某些理論十分理想化，像我們經常提點家長：『如果你怎樣怎樣做，小朋友就會如何如何......』但原來在現實生活中會有時間上的限制、其他照顧者的限制等等。但有一點是不會錯的，就是你願意花多少時間在小朋友身上，便會有多少回報。我們常說管教有許多方法，但是方法再多，都不比關係重要。親子關係良好，使用的管教方法才會奏效。若是關係欠佳，就是管教方法如何了不起，也未必有成效。良好的關係並沒有東西可換取，除了父母對小朋友的專注和心思。」

這幾年她花很多時間跟女兒單對單相處，堅持每晚都和女兒一起看書，彼此的關係是慢慢建立起來。「關係好對小朋友的影響力就會存在，這重要過你教她甚麼東西。」文姑娘懷着細女時還陪大女去迪士尼遊玩，「我挺着9個月的大肚子，當然有很多遊戲也不能參與，但重點是一直陪伴着她。」

她也曾跟靖嵐一起學溜冰。「靖嵐K1中段開始學溜冰，初時她跟朋友一起上二人班，後來那位朋友不再學了，靖嵐便想我跟她一起學，於是我和她一起上了10堂。她已學了年多，溜冰比我好，有時會鼓勵我，有時又會取笑我。母女一起學習的感覺很特別和有趣。我還試過帶着靖嵐去福岡旅行，只有我們母女二人一起的時間，其實是十分珍貴的。」

每周三的休息日，她會把握時間跟女兒相聚，重視每一個跟女兒一起的美好時光。(圖片由受訪者提供)

珍惜跟女兒相處

作為雙職媽媽，文姑娘坦言日常生活非常忙碌，尤其從事小朋友相關的工作，當女兒放學的時候，正是她最忙的時刻，因為有需要找她的小朋友都要放學後才可以過來。為了預留時間給女兒，她會在工作時間作出調節，並特別安排星期三及星期日休假。「逢周三我一定會去接女兒放學，她會很開心。至於周日則是家庭日，一家四口會一起去探祖母和外祖母。自從細女凱嵐出世後，我已盡量減少晚間工作，平日工作則彈性處理，盡量在日間完成。」

她憶起這5年半以來的生活點滴，發覺當媽媽後，跟女兒一起發生的趣事實在太多，每當想起都不禁會心微笑。「凱嵐還是個BB，因此跟她的互動較少，但每一次跟靖嵐經歷她的第一次，都令我感到難忘和有趣。像靖嵐第一次返學、上playgroup、游水、溜冰等。其中一件難忘事，就是妹妹出世前一天，我們看完醫生後回家跟她說：『媽媽今天就要入院生妹妹了。』因為事出突然，我們都以為她會不捨得，又或者會扭計不讓我走，怎料她反而是跑過來跟我說：『媽媽，我真的很興奮、很感動、很期待、很緊張。』她還送我出門口，因她也很想有個妹妹。」文姑娘表示，生第二胎是計劃之內。「我跟丈夫都想女兒能彼此陪伴成長，這樣會開心些。日後長大了，也可互相陪伴、分擔，凡事有商有量。」

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靖嵐是個窩心的小女孩，文姑娘說女兒跟她表達自己的感受時，也令媽媽深受感動。「一次我帶她去遊玩，她總共玩了7次射槍遊戲，然後跟我說：『媽媽，其實我不是喜歡玩射槍遊戲，我只是喜歡跟媽媽一起玩。』那一刻，我真的感到十分心甜。」

記者：陳淑儀

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