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靚媽精明眼｜冷鋒殺到1.23-1.24跌至8℃　消委會實測5款童裝保暖內衣越洗越暖

兒童健康 14:02 2024/01/19

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消委會實測5款童裝保暖內衣越洗越暖。

冷鋒殺到！本港下周氣溫將大幅下降，天文台預報下周二、三（1月23日至24日）市區氣溫將低見8度，新界再低幾度，打鼓嶺24日更跌到得5度。如此寒冷天氣，家長更要為子女準備禦寒衣物，以免小朋友著涼生病。消委會曾測試20款保暖內衣功能，發現當中有15款產品均被證實會愈洗愈暖，而TOPick就精選了5款產品同樣有童裝，適合爸爸媽媽趁住周末選購。

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據消委會進行的一項保暖內衣測試，在20款產品中測試其經過多次洗濯後的保暖能力。測試中，消委會模擬用家在整個冬季穿着樣本30次，再測量其布料的熱阻，發現15款產品均被證實會越洗越暖，其中6款甚至可比未洗前暖2成。

內衣保溫值明顯提高20%

而該6款比未洗前可暖2成的產品，分別是「Uniqlo」Heattech Extra Warm內衣、「Bossini」Ztay Warm內衣、「雞仔嘜」的「心膚吸」內衣、「Topvalu」的Peace Fit瞬間溫感內衣、「Gunze」Hotmagic內衣及「Thermowave」Original Active Base Layer，保溫值均比洗濯前高20%以上。

在眾多產品中，以Thermowave升得最多的為，其平均保溫值由洗濯前的0.10clo增至0.28clo，前後相差約1.8倍；Uniqlo的保暖值亦由0.17clo升至0.22clo；Bossini由0.14clo升至0.18clo；雞仔嘜則由0.19clo升至0.23clo；最後Topvalu由0.12clo升至0.19clo。

其他品牌方面，保暖能力則只在清洗30次後輕微提升，例如Baleno的保暖值由0.23clo升至0.26clo，馬莎的Everyday Warmth Thermal Heaten內衣則由0.21clo升至0.22clo。

而TOPick就精選了5款越洗越暖的產品，均有童裝，價格由$59至$218不等，詳見如下：

  • UNIQLO 童裝HEATTECH棉質極暖圓領T恤（長袖）HK$59.00
  • bossini 男童Ztay Warm保暖內衣 HK$79.00
  • 雞仔嘜 心膚吸 童裝圓領長袖 HK$218
  • BALENO 加強版 Thermal Extra 童裝超暖長袖內衣(圓領) HK$89
  • M&S COLLECTION 兩件裝 Heatgen 保暖恐龍圖案上衣（2至14歲）HK$199

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責任編輯：王明芳

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