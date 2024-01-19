育兒經｜鋼琴老師以音樂改善SEN兒子情緒　執著性格有利鍛練出堅毅及專注力

▲ 鋼琴老師以音樂改善SEN兒子情緒。

大部分SEN孩子的母親，在教養上總會遇上不少難題。兩孩之母的鋼琴老師李丹，細仔幼稚園時被評估有自閉譜系及發展遲緩，同一時間又遇上婚姻問題，雙重打擊下她選擇勇敢面對，讓兒子接受不同的治療外，更親自教兒子鋼琴，相信音樂有助改善情緒。

李丹現年10歲的細仔已跟同齡小朋友無異，還贏得不少鋼琴獎項。作為媽媽沒因照顧家人而放棄理想，最近推出首張個人音樂專輯。「很多女性做了媽媽後便把夢想拋諸腦後，但我卻不斷努力拼搏，這樣才不會辜負自己及後悔。」

李丹在4歲時收到玩具琴禮物，她可以把聽過的歌曲彈奏出來，父母覺得她有音樂天份，便讓她學琴。6歲時爺爺送她一部鋼琴，她每天練習，還同時學習小提琴及擊鼓。大學主修音樂，畢業後曾開琴行，後來轉到補習社工作。

▲ 不少SEN孩子及自閉譜系的成年人都希望成為李丹的學生，但她卻因工作太忙暫時兼顧不暇。「若我有時間會跟他們傾談及提供意見，因大家是同路人可互相扶持。」

婚後她誕下兩名兒子，原本生活美滿，後來婚姻出現問題，這時剛升讀K1的細仔，被校長發現他說話咬字不清，有時吃東西會吐出來，提議李丹帶兒子做評估，後來被評定有自閉譜系及發展遲緩。得知兒子情況後，李丹晴天霹靂。「首先是埋怨及憤怒，情緒相當低落，足足哭了幾個晚上。」為母則強，李丹抹乾眼淚後決定積極面對。她讓細仔接受一系列治療及參加不同課程，包括社交小組、肌肉訓練、言語治療，甚至約見心理醫生及藥物治療等。

曾是單親媽媽獨力照顧家庭

當時已成為單親媽媽的她，既要工作還要照顧孩子，感到相當吃力。後來遇上社會運動及疫情，更差點淪為失業大軍。「當時我在一間英語補習社工作，也明白公司苦況，最後要苦求老闆才勉強給我留低成為半職員工。那時細仔每次千元的心理醫生費用，我也願意支付，只是希望幫到孩子。」

▲ 6歲時爺爺送她一部鋼琴，自此每天不停練習。

在一連串的治療過程中，也遇到不少問題。「一個有經驗、能用合適方法教導自閉譜系孩子的老師，肯定費用不菲，而家長卻沒辦法肯定錢是否花得合理。我曾遇上一間感覺合適的機構，查詢時職員似乎很有心，但付了學費後，卻是一大班小朋友一起上課，大多是有社交障礙的，這樣的學習方法並不太適合我的孩子，反而弄巧反拙，學習了一些不禮貌的言行回家。」後來她發現原來當時最需要的是社工。「我在家福會遇到很好的社工，支援媽媽的各方需要，亦會推薦一些合適的課程給我們，對我來說這種支援是最有效用的。」

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兒子在音樂上獲獎

細仔升讀二年級時，專注力慢慢進步，李丹便決定教他鋼琴，估不到有意想不到的成果。「由於兒子性格很執著，在音樂練習上相當堅持，有時候我不讓他練習，他卻要繼續做，反而鍛練出堅毅的個性，還提升了專注力。」她還讓細仔參加不同鋼琴比賽，至今已贏得接近20個獎項。「其實大部分SEN孩子在自己有興趣的範圍內是充滿智慧，家長可加以培育。」細仔自信心一向較低，學習了音樂後有所改善。「他在學校擔任鋼琴伴奏，面對全校老師及學生彈奏，充滿信心。」

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李丹現時有不少SEN學生，她認為音樂有助他們身心發展。「學習音樂令腦部發展更活躍，能幫助孩子成長，還可改善情緒。」李丹認為老師必須要與學生思想相通，要抓住SEN孩子的注意力及好奇心，一旦他們喜歡上的事物便會持之以恒，同時音樂可令他們情緒冷靜。「有一位過度活躍症的學生，相當好動沒辦法停下來，但當我開始彈奏時，他聽到音樂便安靜下來，還會走過來想碰我的鋼琴。」

既要照顧家庭又要教琴，縱使公私兩忙，但李丹一直在追求夢想，最近更推出首張鋼琴作品專輯。「去年兒子提議我把自己的作品出書，在現任丈夫、家人和朋友的鼓勵下，我鼓起勇氣把自己創作的作品收錄在專輯內，並且編成樂譜。」她說很多女性做了媽媽後，便把夢想拋諸腦後，但她卻努力邁向前。「我希望做到好媽媽及好妻子的同時，也為自己理想拼搏，這樣才會無悔。」

記者：陸建風