【藝團資助】劇協要求藝發局收回指控　馮祿德：不批資助反映「真的有條綫」

▲ 香港戲劇協會有關香港舞台劇獎頒獎禮記者會，(左起）香港戲劇協會副會長張可堅、香港戲劇協會會長馮祿德、香港戲劇協會內務秘書黃懿雯。（朱永倫攝）

本地舞台劇「奧斯卡」香港舞台劇獎頒獎禮，遭藝發局以上屆頒獎禮「偏離以往做法」，邀請時事漫畫家尊子等擔任頒獎嘉賓，且主持紅綫論「意有所指、語帶相關」，對局方聲譽「造成損害或不利影響」為由煞停資助。主辦方香港戲劇協會今早（19日）召開記者回應指控，形容藝發局指控不但有損協會聲譽，令香港舞台劇獎蒙上陰影，更令香港舞台業界氣憤難平，要求局方收回指控，並重新制定處理投訴或查詢程序，「我哋都有聲譽、有尊嚴，唔可以你鍾意話係就係。」

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劇協會長馮祿德指，藝發局過去未曾要求協會事先就頒獎禮嘉賓和主題與其商討，合約也沒有列明相關要求，強調沒有所謂「偏離以往做法」。

他續指，並非上屆才為頒獎禮設主題，對為何藝發局沒有發覺感到奇怪，並舉例指第28屆主題為「一團火」、第29屆「Moving Forward」、第30屆「團聚」、第31屆「勇氣」，均是對業界的鼓舞、勸勉和呼籲，「（上屆）嘉賓和得獎者發言都是圍繞勇氣、如何面對疫後未來、讓香港重新繁榮」。

藝發局昨發稿稱，劇協有別於以往邀請戲劇界前輩及知名藝術家、政府代表、藝發局代表等擔任頒獎嘉賓，選擇邀請當時充滿新聞話題的時事漫畫家尊子及前港台記者蔡玉玲擔任頒獎嘉賓，兩位主持人又以「紅橋」、「紅綫」為話題，意有所指、語帶雙關，引起公眾和媒體注意，製造社會話題。

馮祿德說，尊子是資深漫畫家，蔡玉玲則是紀錄片編導，反問何以認為兩者並非「知名藝術家」或與「戲劇藝術」無關，「漫畫及電影是否不屬於藝術」，並強調邀請嘉賓不代表認同他們立場，是出於尊敬及尊重他們的藝術成就，以往亦曾邀請時裝、化妝、體育及新聞界等人士任頒獎嘉賓。

他又說，現時處於敏感時刻，但局方從沒清楚解釋「底綫」在哪、何謂違法，形容「上以風化下，下以風刺上，言之者無罪，聞之者足以戒」，有誤會就溝通、互相諒解，但主持人要委婉表達要求，可見業界多痛苦、戰戰兢兢、步步為營。

他亦強調從無高調提及「紅綫」、「紅橋」，即使嘗試以對方「持偏見」的角度來思考，亦不理解藝發局為何要在此方面發揮，「（藝發局）今次落嘅決定，就已經話畀人聽，真係有條『綫』；誰才是引起公眾注意。」

馮祿德重申，頒獎禮一直以合法、合理、合情原則舉辦，會提醒得獎者發表感言時盡量留意，「唔好掂到啲會令人唔舒服、或以為你犯咗法嘅字眼」，惟「冇諗到我哋個腦諗乜嘢，都畀人猜想；思想諗咩嘢，你都要估我。」

他又澄清，藝發局指於去年11月下旬作出調整資助決定，但劇協收到的兩封信函，發出日期分別為去年9月29日和11月30日，而藝發局行政總裁於12月8日才在約見劇協副會長張可堅時才交予劇協。

張可堅補充，局方最初在更早時間約見他，但受颱風和其他行程影響，延至12月兩人才成功單獨會面。

劇協內務秘書黃懿雯亦補充，指由於信件接收人署名為劇協會長，故副會長當時未有即場打開信件閱讀，並未能就事件作進一步查詢；又指上屆頒獎禮結束後，曾在非正式場合碰到藝發局高層，對方表示憂心，但沒有說明有甚麼問題，直至12月8號雙方才初次就事件接觸。

馮祿德形容，是次事件「打窒」業界士氣，影響尊嚴和福祉，故要召開記者會作澄清，反問「咁寬容、真誠和尊重嘅頒獎禮，都居然會觸礁，其他業界朋友如何做創意？」

香港舞台劇獎頒獎禮連續24年接受藝發局資助，但劇協每年仍要自資4萬多元製作獎座，馮祿德指，藝發局沒有給予他們辯解機會，亦沒有上訴機制，但即使臨時加設，亦不會上訢，強調「窮但有骨氣」，即使在資源匱乏的情况下，日後仍會繼續用心舉辦頒獎禮，為業界服務，直至客觀條件不容許。

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記者：梁薾心