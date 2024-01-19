生命鬥士｜情人節車禍致四肢傷殘人生逆轉　輪椅上生活24年看見不一樣的世界

▲ 嚴楚碧沒有放棄設計的夢想，現時自創設計公司。（受訪者提供）

路向四肢傷殘人士協會副主席嚴楚碧，是共融教育推廣及倡導人，2019年曾獲紅十字會香港人道年獎。她同時是一位視覺藝術設計師，1998年的一次交通意外，改寫了嚴楚碧一生，從此需以輪椅代步。「當時覺得好難接受，為何一兩秒發生的事，會令整個人生逆轉？」一度想過放棄的她最後想通了，決定重新出發，接受現況，並繼續推動自己進步。

嚴楚碧（Rabi）自小對視覺藝術有強烈的興趣，但爸爸是生意人，想法較實際，他們之間的關係有不少張力。「爸爸認為視覺藝術非主流，覺得我不應讀設計，應該讀工商管理、會計等科目。」中五畢業後，她試過讀酒店管理，3個月後就不想再讀，決定忠於自己，與家人道明希望到法國讀設計的心願。「青春好重要！我不想等到畢業後才思考自己想做甚麼。」

隻身勇闖巴黎追夢



為了勇闖法國，嚴楚碧可說是不顧一切，買了一張前往法國的機票，手上的現金只有少於40,000元，僅足夠交學費與屋租。當時，她一邊上班，一邊報讀法文課程，假如一年內考不到大學便要回港。「當時爸爸睇死我，覺得我會考不到大學，或者捱唔掂要回港！」最終她半年內便收到大學取錄，於是繼續半工讀，也終於享受到巴黎的生活。

▲ 媒體將嚴楚碧封為「生命鬥士」，她亦經常到學校進行講座，以生命影響生命。（受訪者提供）

轉眼在巴黎6年，嚴楚碧最終決定回港，希望闖一番事業，當時她只是20出頭。「走的時候覺得好不捨，但又不想浪費時間。」

回港後她入職廣告公司，正當她準備大展拳腳時，1998年2月14日的情人節當日，她遇上車禍，頸椎重創，導致四肢傷殘。現實有時比戲劇更荒謬。

「整個心路歷程好複雜，一覺醒來全身便動彈不得。」嚴楚碧慨歎。「最難接受的是，大小二便完全無感覺。我完全覺得自己人生已經『玩完』，連轉身都唔得。」簡單如切橙、食粥也要旁人輔助。「那刻我覺得人生無希望，不如真係死啦，甚至會自怨自艾——為甚麼有這場意外？」

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樂觀積極活出自我

在病床上那段日子裏，她經歷了許多負面情緒，消化過後慢慢接受現況，積極做訓練之餘，也開始「扮靚」——修眉、塗指甲、梳頭、換衫等，其實也在訓練手部活動能力。半年後，醫生給了她一張私人輪椅。「坦白講我好抗拒，當時我手、腳有郁動，但為何康復的終結是一張輪椅？當時的感覺好差。」但現實又未必像想像般差。「另一方面我又覺得坐輪椅好自由自在，加上醫生話『上半身練得好，自主便更加好』於是我練着衫、過床過凳，嘗試增加自由度。」

媒體將嚴楚碧封為「生命鬥士」，《夢想號啟航》主持黎穎瑜亦如此形容，Rabi臉上永遠掛着微笑，散發着正能量。在康復後，Rabi重投社會，不但考獲了駕駛執照，也自創設計公司，做回老本行，後來更前往台灣選美，角逐「脊髓損傷『心愛美人及鬥士』」。在輪椅上生活了24個年頭，她坦言看見了不一樣的世界。「為甚麼坐了輪椅後，生活變得這麼困難？坐輪椅前、後的我都是同一個人，但在社會上的選擇少了很多。」作為設計師的她，正思考將共融的理念融入設計，同時亦希望在公眾教育以至政策層面上，促進一個更和諧、共融的社會。

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訪問後記

黎穎瑜：Rabi臉上永遠掛着燦爛的笑容，身體力行一步一步去做，堅信未來會更好。追夢的過程縱然辛苦，但不嘗試就會留下遺憾。希望Rabi未來繼續實現一個又一個夢想，包括在設計層面上進一步推動社會變得更共融，令有不同需要的朋友，都可以安居樂業。

以上內容摘自香港電台第二台《夢想號啟航》，節目由黎穎瑜主持，逢星期六10am-11am播出，專訪不同領域人士，收集他們實踐及追尋夢想的經驗，分享當中的堅持與智慧。按此足本重溫。

記者：林世民