車天車地｜自備Classic Mini外出參賽　迷你車落賽車場風馳電掣

▲ Classic Mini賽車有不同規格，這台pick-up在賽道上特別吸睛。（王茵芸攝）

香港迷你賽車會成立於1994年，30年間漸漸發展成為一個充滿活力的賽車家族。這裏不是爭個你死我活的地方，更像是一起追求速度和友誼的大家庭。活躍成員有20至30名，每年帶着自己的戰車前往參與日本、馬來西亞或泰國等地舉辦的Classic Mini賽事。外形可愛的Mini車馳騁在正式賽車場上，引擎隆隆聲氣勢十足卻不像房車賽那般刺耳，換來是滿fun氛圍，好玩為樂！

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外形可愛的Mini，竟然可變身賽車？

上世紀50年代，一場蘇伊士運河危機帶來汽油短缺，但同時也催生了汽車史上最可愛的小車Mini的誕生。從Alec Issigonis在餐巾紙上描繪的簡單綫條，到第一台擁有10吋輪胎、圓頭圓腦的小型家庭車面世，只用了短短兩年。身軀小巧卻能容下4個成年人、操控簡單好用，加上60年代連續幾年贏得蒙地卡羅拉力賽（Monte Carlo Rally），很快就風靡全世界，至今仍深得世人喜愛。

香港迷你賽車會的成員每年會帶着自己的愛車往日本、馬來西亞、泰國等地參與Classic Mini的賽事。事實上賽車會成立後選擇往馬來西亞莎亞南賽車場參與他們的第一場賽事，當時他們以日常的Mini路車參與賽事，被賽場驗車部要求拆除一切不符合賽例的裝置，如車上的天窗、冷氣系統、行李架等。經歷一番手忙腳亂，總算可以完成賽事。隨着比賽經驗的增長，香港迷你賽車會的會員不斷優化自己的參賽車輛，有的甚至從英國購入專門用於比賽的Mini，原本舒適的路車們逐漸蛻變成超酷的戰車。

▲ 賽道上是對手，賽道外是有說有笑、不分國界的好車友，這樣的融洽頗為難得。（王茵芸攝）

車手受民眾歡迎

現任Mini Fan Club會長的楚雄，與迷你賽車會的所有成員一樣，一直堅持選擇Classic Mini為戰車。他的賽車生涯開始得很奇妙：1994年其兄報名參加馬來西亞那場比賽，但臨時有事請楚雄代為出賽，自此開啟他的30年賽車歲月（至今還在繼續），包括2005年參與澳門格蘭披治大賽50周年的賽事。從剛開始只懂駕車，到現在同時擁有相當嫻熟的修車調整技巧，他樂在其中，也十分樂於與有興趣的人分享駕駛或修車心得。

澳門、邦賢（Bang Saen）、芭提雅是楚雄會長心目中排名前3名的賽車場地，每個地方都有獨特的魅力。尤其邦賢是街道賽，且賽道外即是排滿香氣四溢、小吃攤，再走幾步就是海灘，賽車的轟鳴聲和小吃攤此起彼落的叫賣聲、加上日夜不停的海浪聲，在全世界也難找到相似的場景。令楚雄印象最深刻的是邦賢民眾，香港車手路過都會被當VIP一樣被要求合照，那是對自己家鄉的自豪，和對外國賽車手的由衷熱情。芭堤雅的Bira Circuit因為場地較小、賽道設計非常適合Mini，成為楚雄心目中的最佳賽場之一。

▲ Classic Mini戰車們整齊有序起步的時刻，最是震撼好看（攝於2019年，日本筑波賽車場）

賽場初體驗的新星

與3位初次參加Classic Mini比賽的後生攀談，Andy和Edward是首次體驗賽道，而Freddy則是第一次以Classic Mini參加比賽。Andy形容在賽場上感受到了獨特的刺激，內心的害怕很快轉變成熱愛，堅定表示會繼續參賽。而對Freddy來說，雖然家人的到場陪伴，令他賽前壓力增大，但這也成為他賽道上的一段難忘經歷。至於Edward，臉上帶着無法抑制的微笑，頻頻表示感到非常開心，在比賽中體會到了街道上絕對無法體會的駕駛感受，也正因為了解和體驗了參賽必須的各項安全裝備，讓他在街道上駕車更為謹慎。

久經沙場的老將們

身經百戰的豹哥之前在澳門參加TCSA、澳門盃等房車賽事，感覺以Classic Mini比賽的最大不同，在於車子小巧得讓他感覺比較像駕駛卡丁車。參與Classic Mini賽事的最大樂趣，是能與一眾前輩並肩參賽，也享受自己親手調整賽車的過程。

與廣叔對話，完全感受到他對Classic Mini的熱愛和對修車的熱情。兒時在街上看到Mini的可愛身影，長大後考取駕駛執照後隨即開着Mini參與比賽，盡管之後也換過其他車，但始終心繫Classic Mini。追求車輛性能的渴望讓他不斷嘗試不停調整戰車，同時很享受在賽道上測試成果的樂趣。對於廣叔來說，Classic Mini不僅是一輛車，更是他對賽車世界的熱情。聽說他已經完成他的第二輛Classic Mini賽車的製作，希望很快在賽道上看到廣叔駕駛新寵飛馳的身影。

肥熊擁有13、14年的參賽經驗，他分享參賽初衷和參與Classic Mini賽事的樂趣時，强調最大樂趣在於，享受與一班戰友馳騁在各國賽道上。這種大家庭一般的融洽氣氛，截然不同於其他比賽中的明爭暗鬥。肥熊也享受親自動手修車，將戰車調整到最配合自己的狀態，他認為這是對車輛的更深了解，並讓他不斷精進。被問到在賽場上最大的收穫和感受，肥熊表示是看到自己的能力：「賽車訓練人的鬥心和毅力，在賽道上、尤其當你四周看不到其他賽車，很快就會消沉了鬥志，此時更要鞭策自己要堅持努力向前衝，追上了其他賽車的瞬間，你的鬥心會再度炙熱起來」

這些賽車手們對Classic Mini的熱愛、對賽道的敬畏以及對修車的樂趣共同構成了香港迷你賽車會這個熱血家族的精髓，他們更希望看到的是不斷有年輕的賽車手們加入，將這種熱愛和樂趣傳承下去。

Classic Mini的趣聞

得意可愛的Mini，不但觸動熱愛賽車人的心，在60年代時也觸發了時裝設計師Mary Quant的靈感，設計了一系列稱為miniskirt的迷你裙，至今依然是影響時裝潮流的設計。

記者：王茵芸