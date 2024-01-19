【垃圾徵費】延後到8月實施　謝展寰稱4月安排大廈先試行

▲ 垃圾收費政策擬再押後。（資料圖片）

垃圾收費4月實施，不過外界反應兩極。環境及生態局局長謝展寰稱，已向特首李家超提出，政府需要更多時間向社會各界解說執行細節，將法定生效日期押後到8月1日。

當局將安排部分大廈於4月1日先行先試，實地演練，讓市民了解措施；也幫助政府理順政策執行。

港府會按法律程序更改生效日期，向立法會提出。

被追問為何押後措施，謝展寰稱市民關注度明顯增加，但過去一周留意到，不少市民未了解具體操作，也有市民希望要更多時間了解細節。他認為政府要先做好解說，再安排政府部門先行先試，具展示作用，實地拍片讓市民了解運作。

再被追問，多花4個月展示、宣傳，就能解決教育不足問題？謝回應稱，他作為環境局長，很希望盡快推行措施，但都要多加解說，市民才會積極參與，讓港府工作事半功倍。他認為4個月是足夠時間作解說，是正面事情，會多拍片、帶傳媒去睇實地展示，讓外界更加深理解。

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記者：吳卓峰