網絡熱話︱垃圾徵費延遲8.1實行　網民憂現5大亂象恐掀結業潮

▲ 政府延遲至8.1實行垃圾徵費。

【垃圾膠袋收費2024/垃圾徵費計劃/膠袋徵費/指定垃圾袋】垃圾徵費本於4月1日起實施，不過外界反應兩極，環境及生態局局長謝展寰稱，已向特首李家超提出，政府需要更多時間向社會各界解說執行細節，將法定生效日期押後到8月1日。屆時市民需要購買指定垃圾袋丟棄垃圾，其中「指定標籤」每個11元，「指定垃圾袋」則分3公升至100公升容量尺寸，售價0.3元至11元。不少市民憂慮有不少人為了「慳荷包」而亂拋垃圾，有網民就在網上討論區開Post討論，憂慮會出現5大亂象。

網民在連登討論區，以「垃圾袋之亂會唔會又搞到本地商店加速死亡」為題開Post討論，網民都踴躍留言，綜合網民意見，他們都非常憂心屆時會出現5大亂象。

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1.在街上或鄉郊地區胡亂棄置垃圾

由於大型垃圾需要貼上「指定標籤」每個11元，網民擔心屆時有人會把垃圾棄置街道垃圾桶，或隨街棄置垃圾，甚至把垃圾帶到偏遠地方如效野公園等棄置，以避開垃圾收費，影響鄉郊自然環境，「咁難香港先少咗人隨街掉垃圾，咁樣一搞又重返原點」、「落樓下垃圾筒掉垃圾算」。

2.家居堆積垃圾環境差

網民憂有人因不想被收費，把垃圾堆積家中不丟棄，變成「垃圾屋」，惡劣環境亦會引來蟑螂老鼠等，滋擾大廈鄰里，也有衞生健康風險。

3：塞渠

有網民憂會有人為了逃避收費將垃圾「攪碎」、燒成灰，甚至「原件」沖落廁所，導致渠道淤塞。影響整個大廈的沖水系統。

4：商舖結業潮

商舖每日都會產生大量垃圾，有網民擔心經營困難下會出現商舖結業潮，「其實而家經濟差，仲搞多個垃圾徵費，變相就係1個阻力令人哋更加唔想去消費」。敘福樓 （01978） 主席及行政總裁黃傑龍就曾在電台節目表示，集團旗下食肆預計每年多付300萬元買指定垃圾袋，若連同協助分類的額外人手等，額外支出可達500萬元。黃傑龍稱，敘福樓旗下50多間食肆所在的地點，有四成商場都未有廚餘回收配套，認為廚餘回收有困難。

5：衝突增加

網民指出，由於垃圾收費細節繁複，包括使用「指定垃圾袋」、「指定標籤」類型、指定棄置垃圾地點、使用方法等，屆時可能導致市民與前線人員如清潔工等有更多磨擦，影響社會和諧。

今日(19日)環境及生態局局長謝展寰稱，已向特首李家超提出，政府需要更多時間向社會各界解說執行細節，將法定生效日期押後到8月1日。當局將安排部分大廈於4月1日先行先試，實地演練，讓市民了解措施；也幫助政府理順政策執行。

被追問為何押後措施，謝展寰稱市民關注度明顯增加，但過去一周留意到，不少市民未了解具體操作，也有市民希望要更多時間了解細節。他認為政府要先做好解說，再安排政府部門先行先試，具展示作用，實地拍片讓市民了解運作。

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責任編輯:王明芳