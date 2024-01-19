  • 21°C
香港時間 : 2024119日 (週五) 19:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡熱話︱垃圾徵費延遲8.1實行　網民憂現5大亂象恐掀結業潮

家事百科 17:52 2024/01/19

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

政府延遲至8.1實行垃圾徵費。

【垃圾膠袋收費2024/垃圾徵費計劃/膠袋徵費/指定垃圾袋】垃圾徵費本於4月1日起實施，不過外界反應兩極，環境及生態局局長謝展寰稱，已向特首李家超提出，政府需要更多時間向社會各界解說執行細節，將法定生效日期押後到8月1日。屆時市民需要購買指定垃圾袋丟棄垃圾，其中「指定標籤」每個11元，「指定垃圾袋」則分3公升至100公升容量尺寸，售價0.3元至11元。不少市民憂慮有不少人為了「慳荷包」而亂拋垃圾，有網民就在網上討論區開Post討論，憂慮會出現5大亂象。

網民在連登討論區，以「垃圾袋之亂會唔會又搞到本地商店加速死亡」為題開Post討論，網民都踴躍留言，綜合網民意見，他們都非常憂心屆時會出現5大亂象。

最新影片:

TOPick一分鐘
記者直擊︱東瀛遊2日1夜山姆團　暢遊兩大景點究竟有咩睇?

1.在街上或鄉郊地區胡亂棄置垃圾

由於大型垃圾需要貼上「指定標籤」每個11元，網民擔心屆時有人會把垃圾棄置街道垃圾桶，或隨街棄置垃圾，甚至把垃圾帶到偏遠地方如效野公園等棄置，以避開垃圾收費，影響鄉郊自然環境，「咁難香港先少咗人隨街掉垃圾，咁樣一搞又重返原點」、「落樓下垃圾筒掉垃圾算」。

2.家居堆積垃圾環境差

網民憂有人因不想被收費，把垃圾堆積家中不丟棄，變成「垃圾屋」，惡劣環境亦會引來蟑螂老鼠等，滋擾大廈鄰里，也有衞生健康風險。

3：塞渠

有網民憂會有人為了逃避收費將垃圾「攪碎」、燒成灰，甚至「原件」沖落廁所，導致渠道淤塞。影響整個大廈的沖水系統。

4：商舖結業潮

商舖每日都會產生大量垃圾，有網民擔心經營困難下會出現商舖結業潮，「其實而家經濟差，仲搞多個垃圾徵費，變相就係1個阻力令人哋更加唔想去消費」。敘福樓 （01978） 主席及行政總裁黃傑龍就曾在電台節目表示，集團旗下食肆預計每年多付300萬元買指定垃圾袋，若連同協助分類的額外人手等，額外支出可達500萬元。黃傑龍稱，敘福樓旗下50多間食肆所在的地點，有四成商場都未有廚餘回收配套，認為廚餘回收有困難。

5：衝突增加

網民指出，由於垃圾收費細節繁複，包括使用「指定垃圾袋」、「指定標籤」類型、指定棄置垃圾地點、使用方法等，屆時可能導致市民與前線人員如清潔工等有更多磨擦，影響社會和諧。

今日(19日)環境及生態局局長謝展寰稱，已向特首李家超提出，政府需要更多時間向社會各界解說執行細節，將法定生效日期押後到8月1日。當局將安排部分大廈於4月1日先行先試，實地演練，讓市民了解措施；也幫助政府理順政策執行。

被追問為何押後措施，謝展寰稱市民關注度明顯增加，但過去一周留意到，不少市民未了解具體操作，也有市民希望要更多時間了解細節。他認為政府要先做好解說，再安排政府部門先行先試，具展示作用，實地拍片讓市民了解運作。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

１月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯:王明芳

相關文章

垃圾徵費丨市民趕執屋「斷捨離」無從入手　收納達人教5大分類從呢方面開始
12:42 2024/01/18
垃圾徵費丨市民趕執屋「斷捨離」無從入手　收納達人教5大分類從呢方面開始
垃圾徵費︱父母執屋狂丟垃圾有用都照掉　網民笑言「斷捨離」真諦
12:31 2024/01/18
垃圾徵費︱父母執屋狂丟垃圾有用都照掉　網民笑言「斷捨離」真諦
【垃圾徵費】牙線棒將受法例管制禁售　牙籤刷供應商宣布撤出香港
今日 14:10
【垃圾徵費】牙線棒將受法例管制禁售　牙籤刷供應商宣布撤出香港

你可能感興趣

垃圾徵費丨市民趕執屋「斷捨離」無從入手　收納達人教5大分類從呢方面開始
12:42 2024/01/18
垃圾徵費丨市民趕執屋「斷捨離」無從入手　收納達人教5大分類從呢方面開始
垃圾徵費︱父母執屋狂丟垃圾有用都照掉　網民笑言「斷捨離」真諦
12:31 2024/01/18
垃圾徵費︱父母執屋狂丟垃圾有用都照掉　網民笑言「斷捨離」真諦
【垃圾徵費】牙線棒將受法例管制禁售　牙籤刷供應商宣布撤出香港
今日 14:10
【垃圾徵費】牙線棒將受法例管制禁售　牙籤刷供應商宣布撤出香港
網絡熱話 環境及生態局 綠色生活 垃圾徵費 連登討論區 環保署 黃傑龍 結業

最高瀏覽

【垃圾徵費】牙線棒將受法例管制禁售　牙籤刷供應商宣布撤出香港
【垃圾徵費】牙線棒將受法例管制禁售　牙籤刷供應商宣布撤出香港