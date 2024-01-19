【劇團資助】莊梅岩：藝發局做法有如「欺凌」　劇場人「好有火」會繼續走下去

▲ 劇作家莊梅岩（朱永倫攝）

香港舞台劇獎頒獎禮遭藝發局煞停資助，著名舞台劇編劇莊岩梅今日（19日）表示，對藝發局做法感到失望和憤怒，質疑局方做法是「欺凌」，但劇場人在創作上都「好有火」，不會被打擊到，相信業界仍然可走下去，並諷刺「藝術行政人士想象力比創作人更豐富，有更大想象或創作空間」。

莊梅岩指，是次事件讓她感到氣餒和挫敗，形容身為納稅人，認為政府有責任資助文化藝術活動，但竟然打壓一個歷史悠久、正面、對業界重要的頒獎典禮，可說是不顧及業界感受及公眾看法。

她續指，邀請了局方不喜歡的某些人，就要受到如此對待，可說是一種「欺凌」，質疑局方能否說出不能邀請他們的原因，惟認為其他藝團或創作人可藉此更清晰了解當局界線，「劇協只能示範一次，原來藝發局小氣到這個地步，原來『紅綫』這兩個字都是一種禁忌。原來他們不喜歡我們和誰玩，即使包括了其他立場人士，都可以執住一兩個人指控懲罰我們。」

她又稱，兩三年前已感到香港創作自由收窄，故決定休息一年，想清楚未來如何創作，「想忠於藝術、唔理任何紅線，創作咗先」，又稱很心痛年青藝術家在打壓下，要作出適當妥協，捉摸何謂紅綫。

她亦說，當局突然表示擔心他們犯法是「好恐怖」，「如果我哋犯法，你就告我，唔好話驚你犯法，因為恐怕我哋違法係無限大，講乜嘢都可能觸動到你。」

被問及頒獎禮未來會如何變陣，莊梅岩坦言過去在這個時候，已獲批來年場地和資源，惟現時被打亂陣腳，仍未有空間討論未來走向，但透露已有很多業界人士聯絡劇協想捐款或提供幫助，「慶幸大家仍然知道我哋做緊嘅嘢冇錯。」

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記者：梁薾心