  • 22°C
香港時間 : 2024119日 (週五) 17:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藝團資助】莊梅岩：藝發局做法有如「欺凌」　藝術行政者想像力高於創作人

社會 14:37 2024/01/19

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

劇作家莊梅岩。（朱永倫攝）

香港舞台劇獎頒獎禮遭藝發局煞停資助，著名舞台劇編劇莊岩梅今日（19日）表示，對藝發局做法感到失望和憤怒，質疑局方做法是「欺凌」，但劇場人在創作上都「好有火」，不會被擊倒，相信業界仍然可走下去，並諷刺「藝術行政人士想象力比創作人更豐富，有更大想象或創作空間」。

莊梅岩指，是次事件讓她感到氣餒和挫敗，形容身為納稅人，認為政府有責任資助文化藝術活動，但竟然打壓一個歷史悠久、正面、對業界重要的頒獎典禮，可說是不顧及業界感受及公眾看法。

她續指，邀請了局方不喜歡的某些人，就要受到如此對待，可說是一種「欺凌」，質疑局方能否說出不能邀請他們的原因，惟認為其他藝團或創作人可藉此更清晰了解當局界線，「劇協只能示範一次，原來藝發局小氣到這個地步，原來『紅綫』這兩個字都是一種禁忌。原來他們不喜歡我們和誰玩，即使包括了其他立場人士，都可以執住一兩個人指控懲罰我們。」

她又稱，兩三年前已感到香港創作自由收窄，故決定休息一年，想清楚未來如何創作，「想忠於藝術、唔理任何紅線，創作咗先」，又稱很心痛年青藝術家在打壓下，要作出適當妥協，捉摸何謂紅綫。

她亦說，當局突然表示擔心他們犯法是「好恐怖」，「如果我哋犯法，你就告我，唔好話驚你犯法，因為恐怕我哋違法係無限大，講乜嘢都可能觸動到你。」

被問及頒獎禮未來會如何變陣，莊梅岩坦言過去在這個時候，已獲批來年場地和資源，惟現時被打亂陣腳，仍未有空間討論未來走向，但透露已有很多業界人士聯絡劇協想捐款或提供幫助，「慶幸大家仍然知道我哋做緊嘅嘢冇錯。」

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁薾心

相關文章

【藝團資助】香港舞台劇獎頒獎禮被指「損聲譽」　藝發局削資助康文署拒批來屆場地
14:16 2024/01/17
【藝團資助】香港舞台劇獎頒獎禮被指「損聲譽」　藝發局削資助康文署拒批來屆場地
【藝團資助】藝發局：劇協偏離以往頒獎禮做法邀尊子、蔡玉玲　不苟同主持人以「紅橋」、「紅線」意有所指
22:45 2024/01/18
【藝團資助】藝發局：劇協偏離以往頒獎禮做法邀尊子、蔡玉玲　不苟同主持人以「紅橋」、「紅線」意有所指
【藝團資助】劇協要求藝發局收回指控　馮祿德：不批資助反映「真的有條綫」
今日 14:01
【藝團資助】劇協要求藝發局收回指控　馮祿德：不批資助反映「真的有條綫」

你可能感興趣

【藝團資助】香港舞台劇獎頒獎禮被指「損聲譽」　藝發局削資助康文署拒批來屆場地
14:16 2024/01/17
【藝團資助】香港舞台劇獎頒獎禮被指「損聲譽」　藝發局削資助康文署拒批來屆場地
【藝團資助】藝發局：劇協偏離以往頒獎禮做法邀尊子、蔡玉玲　不苟同主持人以「紅橋」、「紅線」意有所指
22:45 2024/01/18
【藝團資助】藝發局：劇協偏離以往頒獎禮做法邀尊子、蔡玉玲　不苟同主持人以「紅橋」、「紅線」意有所指
【藝團資助】劇協要求藝發局收回指控　馮祿德：不批資助反映「真的有條綫」
今日 14:01
【藝團資助】劇協要求藝發局收回指控　馮祿德：不批資助反映「真的有條綫」
頒獎禮 編劇 舞台劇 文娛藝術 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載