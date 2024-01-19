【鼓勵生育】立法會財委會通過新生嬰兒獎勵金撥款　涉款逾22億

▲ 立法會財委會今日繼續審議新生嬰兒獎勵金撥款。（區綽彥攝）

去年《施政報告》提出向新生嬰兒獎勵派發兩萬元，立法會財委會今日通過新生嬰兒獎勵金撥款，涉款22億8600萬，以記名方式，67票贊成；1票反對；1票棄權下通過，反對的是新思維狄志遠，而選委界尚海龍則棄權。

有議員關注，倘若孕婦正在回港，在高鐵內地段生了小孩，或在國泰航空回港的飛機上生了小孩，能否獲得獎勵金，政務司副司長卓永興透露，雖然條件之一要在香港出生，但會有酌情，酌情權由政務司副司長辦公室，「一定會盡量寬鬆。」

立法會財委會今日審議新生嬰兒獎勵金撥款，涉款22億8600萬，新民黨葉劉淑儀問及，現在很多人去大灣區旅遊，若孕婦坐高鐵內地段提早生了小孩；或在澳門船回程船生了小孩；回港時在國泰航空生了小孩，相關情況能否獲得鼓勵金，政府會否有酌情。選委界梁毓偉問及行政費。

卓永興表示，會有酌情，雖然條件之一要在香港出生，但類似情況，有考慮過，「若孕婦6至7個月去一去大灣區早產，怎麼辦？」他又強調，「酌情權在我度」，會交由副司長辦公室考慮，「這些事，我覺得大家開心，我一定會盡量寬鬆。」

行政費每年80萬

卓永興又透露，措施的行政費很低，每年80萬，因為採用比較簡單方法，拿出世紙就申請，填一張比較簡單表格，方法容易，入境處有醫院出生名單，一張名單交給庫房，給指示銀行，估計2至3星期就會過到數。

狄志遠表明反對

狄志遠表明，會反對，並要求記名投票。他表示，措施宣佈後就不斷問周邊朋友，「會否因二萬蚊就就生BB，全部食檸檬」，有一個說會生，但只是因為家庭計劃，認為計劃不會成功鼓勵生育。對於有說當給小利是，都開心，他批評，「慷慨從何而來？」政府常說，財政出現困難，「又無錢又要做慷慨」，每年削減福利開支2億，現在派22億，等如11年削減福利開支。

卓永興回應指，政府不是只給二萬蚊，扭轉育嬰兒想法，有一系列措施，如稅務扣減。他又表示，不認同「無錢又咁慷慨」的說法，認為社會普遍有訴求，又回應等同削減11年福利支出的說法，「如果咁樣計好多嘢都唔使做」，若果財政緊絀就不應該做一啲事，大家是否預期新一年財政預算案都沒有新措施，認為不可以這樣類比。

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記者：區綽彥