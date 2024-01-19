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飛常日誌丨郭柏妍短褲Fo被封「腳柏妍」　大讚前輩馬國明：完全冇畀壓力

娛樂 16:31 2024/01/19

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

《飛常日誌》

馬國明、蔡思貝主演的TVB劇《飛常日誌》內，昨晚（1月18日）劇情講尚偉（馬國明飾）知道下屬可兒（郭柏妍飾）暗戀自己，惟心繫前妻若玲（蔡思貝飾）的尚偉只當可兒是女兒，好友勝祥（徐榮飾）遂出面勸退可兒，但因詞不達意致可兒會錯意兼鬧出連番笑話。

而這場在停機坪拍攝，正是郭柏妍（Rosita）之前在活動上透露中暑的場面。據知，拍攝當日烈日當空，不過基於安全理由，所有人在停機坪上均不能撐傘，結果在烈日當頭硬撐拍攝了數小時的Rosita，最終不支暈倒，幸好被送往陰涼處休息後很快回復狀態。

飛常日誌丨郭柏妍OL造型賣萌　劉穎鏇戴祖儀空姐黑絲look騷逆天長腿【多圖】

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騷美腿被封「腳柏妍」

自《飛常日誌》開播後，Rosita的高顏值及美腿一直備受關注，不少網民對Rosita的修長美腿洗版式讚歎，並搞笑封她為「腳柏妍」。

不過查實Rosita美腿背後暗藏不少幕後工作人員的努力，事緣劇集拍攝期間正值台慶，負責表演空中瑜伽的Rosita，除了要排練拍劇瘋狂兩邊走，因為苦練空中瑜伽時「美腿」受罪盡是瘀傷，以致返回劇組拍劇時多了不少工序。

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感激馬國明體貼

Rosita受訪時說：「其實練緊嗰時唔知對腳練到瘀晒，因為一路着住長褲，直至返番去拍劇先發現對腳瘀晒，要勞煩化妝同事係咁幫我對腳補妝，同埋因為啲粉搽喺腳好易甩，要辛苦佢哋不斷冚番啲粉上去，真係辛苦晒佢哋，同埋要好多謝攝影師哥哥幫手就機位。」

談到劇中與馬國明有不少對手戲，Rosita說：「對上一次合作係《白色強人II》，嗰時佢飾演我嘅醫生，今次我就飾演佢嘅下屬。一開頭對住視帝係幾緊張，同埋我對白好多專業術語好怕會NG，但佢就好好完全冇畀壓力我，仲話：『NG咪嚟過囉』，令我增加咗好多信心，佢真係一個好好嘅前輩。」

郭柏妍稱馬國明是一位好前輩。

魔音芊芊強勢回歸

在今晚（1月19日）播出的《飛常日誌》，曾被封為「魔音芊芊」的Rosita將「載譽歸來」上演唱K場口。

劇情講述她知道與馬明無望在一起後，被拉去唱K時大唱《逃避你》發洩情緒。昨晚，無綫官方宣傳平台先後釋出不同版本的「芊芊魔音版」《逃避你》，分別有「激昂飆高音版」及「走音樂底純魔音版」等。

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搞笑的是，當有音樂伴奏時，Rosita的「魔音度」大增，不但走音、還嚴重甩拍，配以一眾同場演員的趣怪反眼反應，令場口更添喜感；但當走掉音樂後，Rosita的唱功即時變回正常，足證其聲音「可塑度」甚高。

對於要應付唱歌場口，Rosita坦言有壓力：「呢場戲除咗唱歌，仲包含一啲情感戲，我喺呢個位反而有壓力，唱歌我都唔太擔心，因為我本身都唔係專業歌手，但都要同大家講定唔好意思先，可能又要傷害到大家耳仔，大家多多包容，我有時間一定會學唱歌！」

「魔音芊芊」郭柏妍重出江湖。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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