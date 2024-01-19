【司長外訪】陳茂波出席領導人非正式會議　另晤世界經濟論壇創辦人

▲ 財政司司長陳茂波在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會其中一場專題討論會，主題聚焦社區建設。（政府新聞網圖片）

財政司司長陳茂波昨日（達沃斯時間1月18日）在瑞士達沃斯繼續世界經濟論壇年會的第4日行程。陳茂波參與了多場會議及討論會，跟各地政商領袖討論經濟問題及介紹香港的經濟情況。

陳茂波早上先出席年會的世界經濟領導人非正式會議，跟與會者討論全球經濟碎片化所帶來的挑戰，並商討如何推動重建更互利、更普惠的全球經濟。其後，他與世界經濟論壇創辦人及執行主席施瓦布教授會面，向他介紹香港的最新經濟和社會發展情況。

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陳茂波在下午再參與了年會的兩場專題討論會。他在會上分享了香港在市區重建、發展公營房屋、基建先行發展策略等方面的經驗。陳茂波在另一場專題會上則分享了香港在數字資產發展方面的理念和做法。

另外，陳茂波昨日也與蒙古國總理奧雲額爾登會面，就開展合作交換意見。

陳茂波今日（達沃斯時間一月十九日）早上將繼續訪問行程，晚上離開瑞士，於香港時間星期六（一月二十日）晚上返抵香港。

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記者：戴朗希