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【司長外訪】陳茂波結束瑞士訪問　最後一日行程跟世貿總幹事會面

政治 22:22 2024/01/19

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財政司司長陳茂波陳茂波和商務及經濟發展局局長丘應樺與世界貿易組織總幹事伊維拉博士會面。（政府新聞網圖片）

財政司司長陳茂波今日（達沃斯時間1月19日）結束瑞士的訪問行程，他在商務及經濟發展局局長丘應樺陪同下，與世界貿易組織總幹事伊維拉會面，陳茂波感謝世貿在去年底進行的貿易政策檢討中，再次肯定中國香港自由的貿易體制。

陳茂波向伊維拉介紹了香港最新的經濟和貿易情況，他提到香港將繼續堅定支持以世貿為核心、以規則為本的多邊貿易體制，積極促進自由貿易，為全球經濟更好復甦作出貢獻。

陳茂波昨日（達沃斯時間1月18日）在瑞士達沃斯繼續世界經濟論壇年會的第4日行程。陳茂波參與了多場會議及討論會，跟各地政商領袖討論經濟問題及介紹香港的經濟情況。

陳茂波早上先出席年會的世界經濟領導人非正式會議，跟與會者討論全球經濟碎片化所帶來的挑戰，並商討如何推動重建更互利、更普惠的全球經濟。其後，他與世界經濟論壇創辦人及執行主席施瓦布教授會面，向他介紹香港的最新經濟和社會發展情況。

點擊圖片放大

陳茂波在下午再參與了年會的兩場專題討論會。他在會上分享了香港在市區重建、發展公營房屋、基建先行發展策略等方面的經驗。陳茂波在另一場專題會上則分享了香港在數字資產發展方面的理念和做法。

另外，陳茂波昨日也與蒙古國總理奧雲額爾登會面，就開展合作交換意見。

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記者：戴朗希

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