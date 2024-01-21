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飲食攻略｜30歲後易病+健忘+腰痠背痛 　營養師教6大飲食貼士防「初老症」

食用安全 12:00 2024/01/21

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

相信不少人踏入30歲後，都發現自己身體機能大不如前，變得容易生病，記憶力變差。台灣營養師高敏敏在Facebook專頁指，人體各方面機能會隨年紀增加而逐漸變弱，這情況實屬正常，也就是坊間常聽說的「初老症」。她因此分享6種常見的「初老症」症狀，以及各自對應的營養補充，幫助大家踏入30歲卻仍能保持年輕的身體。

最新影片：

6種常見「初老症」症狀及對應營養補充

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記憶衰退：營養師表示30歲為分水嶺，應多補充卵磷脂及魚油，有助補充腦部營養、增強記憶力，建議可多吃大豆製品、深海魚類。

排便不順：建議多補充纖維、好油脂和水分，建議可多吃牛油果、堅果、植物油，同時補充足夠水分，每天吃夠5份以上的蔬果為佳。

免疫下降：建議多補充優質蛋白質、鋅和植化素，多吃各色蔬果並避免加工食物，有助補充氨基酸，建議可多吃蠔、貝殼、海鮮等食物。

關節不順：建議多補充魚油和葡萄糖胺，有助潤滑關節，建議可多吃魚類、甲殼類、魚油、保健食品等；此外，矯正姿勢也同樣重要。

腰痠背痛：建議多補充鈣質、鎂和維他命D，有助放鬆神經及肌肉緊繃，建議可多吃芝麻、魚乾、牛奶、綠色蔬菜等，配搭運動和曬太陽更可增強骨骼強健。

代謝變差：建議多補充維他命B群、維他命C及多喝水，維他命B群有助補充輔酶，是幫助身體代謝重要元素；另外建議大家多運動，有助加速代謝。

內容獲「高敏敏 營養師」授權刊登。

 

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