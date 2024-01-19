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【黎智英案】張劍虹稱曾受黎智英指示　訪問林榮基以催谷遊行

社會 15:34 2024/01/19

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張劍虹稱曾受黎智英指示，訪問林榮基以催谷遊行。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，案件今（19日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹踏入第3天作供。張供稱，黎曾於2019年指引張訪問林榮基，並將內容刊登頭版，以催谷4.29遊行。隨後黎仍未滿足遊行的熾熱程度，再邀請香港監察創辦人Benedict Rogers找前港督彭定康（Chris Patten）訪問，以再催谷市民上街。

聆訊今踏入第13天，控方指，得悉法庭預計只在下周一（22日）早上開庭兩小時，控方建議當日三名法官及被告黎智英毋須到庭，並由首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹，在控辯雙方的律師代表在場下，讀出本案涉及的大量《蘋果日報》文章及通話訊息。法官隨即批准上述做法。

辯方則透露黎患有眼疾，在手術後有惡化情況，難以觀看控方在螢幕上的展示的WhatsApp訊息，僅依賴聆聽來了解內容。控方則指，會盡量放大屏幕內容，若涉及重要的訊息，亦會將內容讀出。

首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹今踏入第3天作供。控方繼續就黎作出的指示作主問，並於庭上展示一系列WhatsApp 訊息，並問及當中提及的林榮基及廖中仁身份。張供稱，林是銅鑼灣書店店長，在國內被拘留後，曾與其律師何俊仁開記招交代事件，林自此未有再回到國內，遭內地通輯。至於廖中仁則是港台攝影師。

張又引述訊息指，黎曾指示張嘗試聯絡林，黎又轉發一張WhatsApp 對話截圖予張，當中提及「廖兄，我們會用林榮基的新聞催谷廿八號大遊行，但要做頭條必須有林的電話訪問，請與林聯絡促成此事，謝謝」。張最終與林進行訪問，隨後將資料交予時任《蘋果日報》副社長陳沛敏，並提醒陳，黎希望以此訪問作頭條新聞，催谷2019年4月28日的遊行。

控方再展示《蘋果日報》於2019年4月27日的頭版新聞，題為「林榮基流亡台灣 臨別呼籲 守護香港明日上街」。張確定大部分文章由自己撰寫，當中提及林以過來人身份被壓迫，故此林亦呼籲香港人出來遊行。

張又引述訊息指，他從中感覺到黎並未滿足4.28遊行的熾熱程度，希望能再度催谷市民上街。張指，黎其後曾邀請香港監察創辦人Benedict Rogers找前港督彭定康（Chris Patten）訪問，並講述《逃犯條例》，以催谷4.28遊行。訪問內容最終於2019年4月27日《蘋果日報》網上版發布，翌日刊登於報章。

控方又展示1則黎於2019年6月傳予張的信息，指泛民希望協助印刷10萬張長幡，黎則希望張於長幡上寫上毛筆字。張指，當中的因由是2019年6月16日曾有反修例遊行，故黎希望可藉隨報附送長幡，讓遊行人士可貼於窗邊作宣傳。

控方於庭上展示黎與張的WhatsApp 對話，顯示張曾於2019年6月15日傳訊息請示黎，指「就今次出來抗爭的人日後療傷和訴訟，我們可以在三元手續費撥一元出來成立基金協助」，黎則回答指「非常好idea！」

另一則對話則是張於2019年7月告知黎，付費總人數已超過30萬，指「我們會推播告訴讀者，並告知會開票捐30萬給反送中訴訟基金」。

張指，黎擬於2019年4月1日推行訂閱計劃，原先加入免費訂閱的讀者如在7月1日支付3元手續費，則可繼續免費訂閱至9月，若讀者於9月未有取消訂閱，則會按月收取每日1.68元費用。張補充，上述30萬捐款是以《蘋果日報》名義支付。

聆訊今（19日）午續。

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記者：梁錦麟

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