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【暴動判刑】11男女涉理大突圍囚46至61個月　官指形容暴動為泯滅人性不為過

社會 15:36 2024/01/19

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11男女涉理大突圍囚46至61個月，官指形容暴動為泯滅人性不為過。（資料圖片）

2019年11月反修例示威者佔據理大，11名男女涉在警方圍堵後突圍而出被捕，被控暴動等罪，今（19日）於區域法院被判監46至61個月。法官強調本案是理大暴動的一環，將理大暴動形容為泯滅人性亦不為過，被告不想負刑責而硬闖警方防線，沒理由為被告的橫蠻行為輕判。

被告為黃貴鴻（現年25歲，無業）、莫紫微（24歲，學生）、19歲明姓男生、鄭卓琳（25歲，無業）、21歲伍姓女生、謝源紹（27歲，學生）、林玉堃（24歲商人）、施朗（29歲氣槍設計員）、梁恭豪（25歲，學生）、張展銘（27歲，物理系畢業生）及陳嘉鋒（27歲，售貨員）。控罪指，被告在2019年11月18日，在香港理工大學外暢運道一帶連同其他人參與暴動。謝源紹另承認在理大正門附近無牌管有無線電收發機；張展銘另承認在康宏廣場外暢運道巴士站，管有汽油彈、打火機、打火機油、扳手和鉗。

法官謝沈智慧判刑時指，理大暴動為本港史上其中一場最嚴重的暴動，「形容為泯滅人性亦不為過」，暴動中有警員受傷、交通樞紐癱瘓、學校停課多日、理大校園損毁嚴重等。法官強調，本案是理大暴動的一環，被告承認在警方圍堵前已進入理大，約100名示威者逃離理大時有裝備，築起傘陣，並射箭、投擲磚頭和汽油彈，逃離歷時約1小時，突圍明顯有預先計劃。法官又指，示威者在警方圍堵理大後仍可離開不過會被捕，斥被告不想負刑責，硬闖警方防線，公然挑戰警方權力，沒理由為被告的橫蠻行為輕判。

法官以6年作為量刑起點，謝及張分別因管有無線電和汽油彈等物品，起點上調至6年半和7年。法官就全部被告義工和運動方面的貢獻減刑2個月，明和伍案發時年輕，額外減刑4個月。計及認罪折扣後，最終11人刑期為46至61個月。

案情指，11名被告在內的約100名示威者試圖從理大正門逃走，由暢運道跑往康泰徑方向，並在暢運道集結。下午約2時，示威者用雨傘築成防線，向警員射箭、投擲汽油彈和磚頭等。

同案被告朱健君、許銘晉和馬健朗不認罪受審，資料顯示案件將於今年7月12日裁決。

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記者：陳曉欣

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