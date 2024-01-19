急症輪候｜內地女嚴重腹痛睇急症　男子不滿「被插隊」阻攔　大鬧醫院：要死一起死！

▲ 內地女嚴重腹痛睇急症，男子不滿「被插隊」阻攔，大鬧醫院：要死一起死！

醫院急症室需要排隊輪候是常見之事。不過，内地有一名女子近日因嚴重腹痛到當地一家醫院掛急症，經醫生評估後決定優先處理女子的病情，卻引起一名在現場排隊的男病患不滿。該名男病患更在現場大鬧阻攔女子睇症，怒喊：「要死一起死！」

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綜合内媒報道，周一（15日）上午8點7分左右，黑龍江七台河市一名女子因嚴重腹痛，前往當地一間醫院的婦產科掛急症。由於她當時情況相當嚴重，遂向醫生要求優先替她睇症。經醫生評估後，認為有此必要，便開通急診綠色通道為她進行腹部超聲波檢查。

未料，當時一名在現場排隊等待睇症的男患者，懷疑該名女子插隊，竟在現場大鬧，並坐地阻攔女子前往檢查；不僅如此，他還質疑女子裝病，破口大駡：

別裝，得病都一樣的，要死大家都一起死。

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醫護人員當時第一時間打電話報警，並在現場進行溝通調解。警方趕到現場後，成功調解這一場紛爭。而該名女子也在當天上午進入手術室接受手術治療，目前仍住院當中。

事件曝光後引起大量網民的熱議，紛紛表示，「急診就是誰的情況更緊急，誰優先！」、「醫院規定，急診優先！」；亦有網民批評該名男患者的做法，「這個鬧事的真是不給自己積德」、「不需要他同意，這是急診」。

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解構本港急症室分流制度

至於香港急症室又如何分流？急症室專科醫生馮顯達曾接受訪問指出，急症室分流制度劃分仔細，大致以維生指數，比如心跳脈搏、血壓及呼吸作準則。如維生指數短期內出現問題，多屬「危殆」及「危急」類別，目的是要即時處理危急病人，以免出現無法挽救甚至死亡的情況。

以呼吸不暢順為例，需臨床觀察呼吸速率，並以儀器量度含氧量。

他表示，被分為「危殆」及「危急」類別的病人，病況例子如發生交通意外、心臟病發、小朋友哮喘致含氧量極低及急性中風等。以病人誤將滴露當涼茶致中毒為例，如果臨床判斷及儀器均顯視傷害為胃痛、喉嚨不適等，並未有影響呼吸，病人或被分流至「次緊急」類別。

至於因病出血，最重要是看它產生的即時影響、血流量等，不能一概而論。

他補充，被分為「次緊急」、「非緊急」類別者並不代表無關重要，因部分病患，如肺炎患者，初時可能大致精神，但嚴重仍有死亡風險，故「次緊急」病人如感到病情加劇，亦可要求再次量度維生指數，護士亦會定期做檢查，但時間視乎不同醫院狀況。另外，病人出現發燒，背後亦有多種因素，如當時病人神志不清，影響呼吸，或被分作「危殆」及「危急」類別。

根據醫管局指引，分流護士會根據病情將病人分為五類：

危殆

危急

緊急

次緊急

非緊急

被分流為危殆類別的病人，他們毋須等候，會即時獲得醫護人員治理。至於一些非緊急的病人，他們可能需要等候較長時間。

醫管局訂立服務目標如下：

危殆類別: 即時診治

危急類別: 在15分鐘內處理95%的危急病人

緊急類別: 在30分鐘內處理90%的緊急病人

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