  • 21°C
香港時間 : 2024119日 (週五) 19:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

急症輪候｜內地女嚴重腹痛睇急症　男子不滿「被插隊」阻攔　大鬧醫院：要死一起死！

醫生診症室 17:09 2024/01/19

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

內地女嚴重腹痛睇急症，男子不滿「被插隊」阻攔，大鬧醫院：要死一起死！

醫院急症室需要排隊輪候是常見之事。不過，内地有一名女子近日因嚴重腹痛到當地一家醫院掛急症，經醫生評估後決定優先處理女子的病情，卻引起一名在現場排隊的男病患不滿。該名男病患更在現場大鬧阻攔女子睇症，怒喊：「要死一起死！」

最新影片推介：

活得健康啲
退休生活丨林超英自言熱愛香港盼用餘生回饋　反對為子女置業：害死佢地

綜合内媒報道，周一（15日）上午8點7分左右，黑龍江七台河市一名女子因嚴重腹痛，前往當地一間醫院的婦產科掛急症。由於她當時情況相當嚴重，遂向醫生要求優先替她睇症。經醫生評估後，認為有此必要，便開通急診綠色通道為她進行腹部超聲波檢查。

未料，當時一名在現場排隊等待睇症的男患者，懷疑該名女子插隊，竟在現場大鬧，並坐地阻攔女子前往檢查；不僅如此，他還質疑女子裝病，破口大駡：

別裝，得病都一樣的，要死大家都一起死。

點擊圖片放大
+5
+4

醫護人員當時第一時間打電話報警，並在現場進行溝通調解。警方趕到現場後，成功調解這一場紛爭。而該名女子也在當天上午進入手術室接受手術治療，目前仍住院當中。

事件曝光後引起大量網民的熱議，紛紛表示，「急診就是誰的情況更緊急，誰優先！」、「醫院規定，急診優先！」；亦有網民批評該名男患者的做法，「這個鬧事的真是不給自己積德」、「不需要他同意，這是急診」。

更多網民留言請看：

點擊圖片放大
+4
+3

解構本港急症室分流制度

至於香港急症室又如何分流？急症室專科醫生馮顯達曾接受訪問指出，急症室分流制度劃分仔細，大致以維生指數，比如心跳脈搏、血壓及呼吸作準則。如維生指數短期內出現問題，多屬「危殆」及「危急」類別，目的是要即時處理危急病人，以免出現無法挽救甚至死亡的情況。

以呼吸不暢順為例，需臨床觀察呼吸速率，並以儀器量度含氧量。

他表示，被分為「危殆」及「危急」類別的病人，病況例子如發生交通意外、心臟病發、小朋友哮喘致含氧量極低及急性中風等。以病人誤將滴露當涼茶致中毒為例，如果臨床判斷及儀器均顯視傷害為胃痛、喉嚨不適等，並未有影響呼吸，病人或被分流至「次緊急」類別。

至於因病出血，最重要是看它產生的即時影響、血流量等，不能一概而論。

他補充，被分為「次緊急」、「非緊急」類別者並不代表無關重要，因部分病患，如肺炎患者，初時可能大致精神，但嚴重仍有死亡風險，故「次緊急」病人如感到病情加劇，亦可要求再次量度維生指數，護士亦會定期做檢查，但時間視乎不同醫院狀況。另外，病人出現發燒，背後亦有多種因素，如當時病人神志不清，影響呼吸，或被分作「危殆」及「危急」類別。

根據醫管局指引，分流護士會根據病情將病人分為五類：

  • 危殆
  • 危急
  • 緊急
  • 次緊急
  • 非緊急

被分流為危殆類別的病人，他們毋須等候，會即時獲得醫護人員治理。至於一些非緊急的病人，他們可能需要等候較長時間。 

醫管局訂立服務目標如下： 

  • 危殆類別: 即時診治
  • 危急類別: 在15分鐘內處理95%的危急病人
  • 緊急類別: 在30分鐘內處理90%的緊急病人

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

相關文章

【醫療服務】港男搭巴士急剎拉傷頸召救護車　呻急症室等極無人理網民斥：要快去私家
18:16 2023/09/13
【醫療服務】港男搭巴士急剎拉傷頸召救護車　呻急症室等極無人理網民斥：要快去私家
【輪候急症】到急症室求醫等候逾3小時未見醫生 內地女嬲爆：回深圳看還快
16:52 2023/05/04
【輪候急症】到急症室求醫等候逾3小時未見醫生 內地女嬲爆：回深圳看還快
【移民困擾】移英港男呻急症室等8小時　質疑醫護唔做嘢反捱轟
15:41 2023/01/20
【移民困擾】移英港男呻急症室等8小時　質疑醫護唔做嘢反捱轟

你可能感興趣

【醫療服務】港男搭巴士急剎拉傷頸召救護車　呻急症室等極無人理網民斥：要快去私家
18:16 2023/09/13
【醫療服務】港男搭巴士急剎拉傷頸召救護車　呻急症室等極無人理網民斥：要快去私家
【輪候急症】到急症室求醫等候逾3小時未見醫生 內地女嬲爆：回深圳看還快
16:52 2023/05/04
【輪候急症】到急症室求醫等候逾3小時未見醫生 內地女嬲爆：回深圳看還快
【移民困擾】移英港男呻急症室等8小時　質疑醫護唔做嘢反捱轟
15:41 2023/01/20
【移民困擾】移英港男呻急症室等8小時　質疑醫護唔做嘢反捱轟
手術 網絡熱話 腹痛 醫生 心臟病 中風 哮喘

最高瀏覽

【垃圾徵費】牙線棒將受法例管制禁售　牙籤刷供應商宣布撤出香港
【垃圾徵費】牙線棒將受法例管制禁售　牙籤刷供應商宣布撤出香港