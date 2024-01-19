珠海好去處丨珠海長隆宇宙飛船探索海洋 　2大必玩景點+1:1巨型鯨魚標本

【珠海/長隆/宇宙飛船/鯨魚標本/親子好去處】新春節日將至，小朋友最開心可以放假，但家長們又要煩惱假期間有甚麼好去處，讓子女們放電。如果想走出香港，又不想出外旅遊，不妨可以考慮到珠海長隆宇宙飛船，內裏設有15大主題區域，有不少都以海洋和宇宙作主題的特色遊樂設施，從玩樂中小朋友亦可學習到相關的知識，可說是假期好去處的首選！

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近日港媽「護士Vi媽三小火」於社交平台上，分享了與3個小朋友到長隆宇宙飛船遊玩的感受，更推薦了園內2大必到景點，各位家長千萬不要錯過。

《鯨奇宇宙》睇1:1巨型鯨魚標本

這個區域主要欣賞鯨魚標本和骨頭，對於鯨魚這類鯨豚類動物，是極度需要倚賴聲音，來作定位定航和互相溝通。場內除了塑化標本，經典地展示鯨魚身體內部結構外，展品還結合科技，燈光和投影，還原鯨魚心臟跳動、血液流動和製造聲音等等的生物解剖學。

掛在空中的1:1鯨魚骨架模型，驟眼看似科學館那些恐龍骨，但看清楚只有一條長尾骨。原來我們看恐龍骨的機會，比看鯨魚骨多，今次真是機會難逢。

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其實單單看到真實鯨魚標本和骨頭已經值回票價，再往前行便會看到虎鯨及殺人鯨居住的水池。池中有條虎鯨寶寶會跟著媽媽游，即使沒有看過鯨魚表演都會喜歡上他們，很調皮的虎鯨寶寶。

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《驚鯊黑洞》看清神秘的活鯊魚

場館與香港主題樂園裏的鯊魚館不同，除了多品種的活鯊魚，這裏有珍稀的實體鯊魚標本和將科普結合科技的互動體驗。鯊魚標本的肚裏甚至有多條未出生的嬰兒在肚子內，甚至連魚眼睛也看到。

在這裡不禁會衍生出與鯊魚相關的問題，「鯨鯊是鯨還是魚」、「魔鬼魚的骨頭是怎樣」、「鯊魚身體組織切片是怎樣」，站於這裏便會有種目不暇給的感覺。

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港媽最後更評價「宇宙飛船實在太好玩」，各位家長如果想讓小朋友在玩樂間增進到有趣的知識，可以考慮前往！

文章獲「護士Vi媽三小火」授權

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責任編輯：王明芳