COLLAR成員丨Locker演《百份百感覺》奪Ivy So初吻　顏卓靈撐住拐杖演出超專業

▲ 舞台劇《百分百感覺2024》

由顏卓靈、吳肇軒、林家熙（Locker）及COLLAR顏值擔當蘇雅琳（Ivy So）擔綱主演的舞台劇《百分百感覺2024》，在日前假香港演藝學院歌劇院正式公演，一連九場，展開許樂、Jerry、Cherie、Jackie的四角戀戰，擦出100%愛火花！

COLLAR成員邱彥筒（Marf）、許軼（Day）、沈貞巧（Gao）、李芯駖（Sumling），以及袁澧林、胡子彤、趙善恆、黃浩然、梁祖堯、徐天佑等眾藝人朋友現身支持，場面熱鬧。

百分百感覺2024丨綵排導致韌帶和半月板撕裂 顏卓靈覆診難忍痛楚喊到眼腫

顏卓靈撐著拐杖演出

顏卓靈早前彩排時不幸弄傷十字韌帶，全程演出均需撐著拐杖來演戲。她指目前康復進度理想，不用吃止痛藥，亦特意配戴了兩邊有鐵線的膝套來幫助支撐，笑指一開Show便腎上腺素飆升感覺不到膝痛。

她感謝劇組的協助和配合，坦言劇本因膝傷而有所改動，本來有一幕是她背著Locker上樓梯，遺憾因傷未能呈現給觀眾，希望未來再有機會演出這幕戲。她又指：「劇中有一幕是要我踏一大步的，我希望自己做得到，所以我每天都跟物理治療師不斷練習上落樓梯，務求要完成踏出那一步。」

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Ivy獻上螢幕初吻 Locker大飽豔福

劇中Ivy與Locker有親熱場面，並獻上螢幕初吻，令現場觀眾熱烈起哄。Ivy指以往亦曾收過一些有接吻戲情節的電視劇劇本，最後都改成親臉，但收到《百分百感覺2024》劇本後，跟導演只傾了兩分鐘，便確定必需有這場接吻戲了。

對於在觀眾面前接吻的感覺，她笑指：「比我想像中無乜嘢，我哋只會諗住點樣會錫得好睇一啲。」Ivy又大讚Locker是一個好演員，雖然經常取笑他，但他其實十分專業，排練時亦會觀察大家的演出並給予我們很多意見，也為這場接吻戲的節奏作多番調整，她希望這場接吻戲的效果好，而不只是純粹引起大家起哄。

還有8場演出，Ivy笑著提醒Locker：「倒數8次，要珍惜喇！」 Locker則尷尬回應：「唔敢，唔敢！」，問到會否吻出真感情，Locker即表示：「唔會嘅！」

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吳肇軒+Locker爆肌騷胸

吳肇軒跟另一女演員胡偉寶（Vida）亦上演激烈床戲，而兩位男主角亦多次脫衣騷肌，令人眼前一亮，台下觀眾嘩聲四起。

吳肇軒和Locker分別在謝幕時多謝健身教練，Locker坦言為演出「許樂」一角下了點苦功，花了個半月時間戒口，基本上每天彩排後便去做Gym，每天只吃白烚雞胸和烚菜。吳肇軒笑言自己跟Locker的最大分別，在於他原來的身型偏瘦削，即使跟Locker一起操練了個半月，仍沒Locker那麼明顯。

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