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暖水袋安全｜敷腳紓經痛暖水袋破裂　31歲女雙腿燙傷終生留疤　疑睇漏一項說明肇禍

保健美顏 12:00 2024/01/21

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暖水袋過期勿再用！英國一名31歲女子在家中敷暖水袋紓緩經痛，期間暖水袋突然破裂，使其腿部嚴重燙傷，需接受植皮手術，終生留下疤痕之餘，更影響活動能力，事後她發現原來暖水袋有使用期限，其所用的已過期8年。

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綜合外媒報道，來自英國諾福克郡迪斯的31歲女子Laura Beeslee任職護士長，不時會抱著暖水袋入睡，但在去年8月16日，她因為劇烈經痛，服用止痛藥後，在暖水袋注入剛煲滾的熱水，並放在雙腿之間紓緩經痛。

暖水袋破裂燙大腿

然而10分鐘後暖水袋突然破裂，熱水灑在其下半身，她因劇痛尖叫，衝入浴室脫掉牛仔褲，男友將她抱去浴缸，開水喉為她沖洗半小時，再駕車將她送院，

「我的意識時而清醒，時而昏迷，因為疼痛實在太難以忍受，我感覺我快要死了，這是我一生中從未經歷過的痛苦。」

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歷植皮手術 留永久疤痕及後遺症

由於Laura傷勢嚴重，隨即被送往另一間醫院的燒傷科急救，並需全身麻醉治療。醫護人員為她戳破大腿和腹部最嚴重部位的水泡，最終她在深切治療部留醫3天，並接受植皮手術以重建受損的皮膚，主要是從左大腿取下皮膚，再植在大腿內側和腹部，術後數天她都無法行走，經過4個月才能正常走路，

「醫生說我的大腿內側最少要2年才能康復，但很可能會留下疤痕，而且有後遺症，我每走一會兒便要坐下來休息，每天要為大腿內側保濕6次，否則它們會變得很緊，我也無法很好地活動，亦因為雙腿太腫無法穿牛仔褲。」

疑暖水袋過期8年肇禍

Laura隨後發現，其使用的暖水袋原來有2年使用限期，而她使用的已過期8年，估計這是導致意外發生的原因，「這很可怕，因為很多人從小就用同一個暖水袋，我甚至不知道暖水袋上有有效期限」。她明言以後不敢再用暖水袋，如覺得寒冷只會多穿一層衣物保暖。她又提醒大眾檢查暖水袋的有效期，亦不要使用滾水，且要時刻保持警覺，

「我以後只能帶著傷疤過活，但某種程度上，我很幸運它出現在大腿，令傷疤可以掩蓋。」

暖水袋有使用期限 宜每2年換新

很多品牌的暖水袋的建議使用期限均為不多於2年，逾期損壞風險較高。至於如何確定「袋齡」，部分品牌的袋口或袋身會有一個菊輪或圓盤圖案，中間的數字代表生產年份，周邊部分為製作月份，例如6格有點代表在6月製造。

以一款英國品牌暖水袋為例，生產商建議用家注意以下多項安全要點：

  • 使用前檢查袋身及蓋子有否裂痕或受損
  • 不要使用沸水，應將水煮沸冷卻數分鐘，才注入暖水袋
  • 不要裝得太滿，最多只裝到3分之2滿
  • 在擰上蓋子前，先將裡面的空氣擠出
  • 不要坐在暖水袋上
  • 暖水袋有使用壽命，建議每2年換新

使用暖水袋及電暖氈貼士

本港急症科專科醫生蔡振興曾接受訪問時分享使用暖水袋、電暖氈等取暖物品的小貼士：

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正確使用暖水袋4大步驟

本港衞生署亦教路，使用熱水袋時，盛水應不多於4分之3的分量，要塞好活塞，檢查熱水袋無漏及無破裂，並加上袋套，方可使用。據本港衞生署醫療儀器科資料，使用暖水袋時尤其要注意4大正確使用步驟，以免意外發生。

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  • 先將適量中度和暖的水注入暖水袋內，以測試及確認暖水袋沒有滲漏及將其預熱
  • 再重新將中度和暖的水注入暖水袋至約3分之2滿
  • 盡量將袋內空氣擠出，直至袋內水位到達近袋頸位置
  • 將袋蓋扭緊及用附上之布套或毛巾（乾或半濕暖毛巾）包裹

見3大異狀即停用

衞生署亦提醒市民在使用暖水袋時要注意其膠質有否老化、變硬及出現裂紋，尤其是經多次使用後再拿出來用。此外，市民亦要注意袋蓋有否扭緊，避免漏出熱水。

本港急症科專科醫生蔡振興曾提醒，勿將膠製暖水袋「摺完又摺」，否則會致塑膠疲勞，使用時摺位容易爆開。另外，勿將剛煲滾的水即時注入暖水袋，用時亦應以布袋包裹。

暖水袋灼傷可致二級燒傷

蔡醫生曾表示，大多暖水袋灼傷個案屬二級燒傷，即已出現水泡，如皮膚泛紅感痛楚已屬一級燒傷，宜即時拿走暖水袋，及後以凍水或冰水沖洗患處散熱並求醫。

本港衞生署曾教燙傷的處理方法，冷敷時要用毛巾包裹冰墊，敷約15分鐘便應拿掉，以免凍傷。

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