催谷學習︱質疑兒子成績名列前茅　母嫌學生質素差擬轉校：寧願名校考包尾

▲ 曾展國先生分享自己遇過的個案，他提醒教育是培育兒童成為有自信、懂是非的人。

中國傳統觀念一直影響着我們的行為，包括教育子女的方向。所謂望子成龍似乎是必然的事，父母希望子女能夠有出頭的一天，將來能成大器。在以前農業社會，讀書是唯一能夠向上流的方法，所以可以的話，父母都用盡心力，為子女製造最好的讀書環境，希望終有一日，能得一官半職，脫離低下階層的生活。

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但現代社會，為何父母仍有這種心態？香港的專業人員長久以來得到世界及香港社會的認可，醫生、律師、會計師、建築師、工程師等都被受尊重，收入亦算可觀。而要進入這些專業，學業成績優異是必不可缺的。不少父母就極之期望子女能在這些專業上發展，為此就由幼稚園已開始鋪路，所謂贏在起跑線，不斷催谷子女學習，甚至為此而搬到較多排名高學校的校區。而他們子女每天的生活，根本忙得透不過氣來，早上上學、下午放學後要補習及做功課直至深夜，星期六、日還要上自己都不喜歡的興趣班，連睡覺休息的時間也不夠，更遑論玩耍，他們日程表比起不少CEO還要密。

但這些父母很多時沒有考慮子女無論在能力及興趣上是否適合要達到這些專業的學科，最終變成事倍功半，所謂的望子成龍根本達不到，父母對子女失望，子女感到氣餒缺乏自信，基本上是雙輸。

每一個人都有他的特質，這種特質不一定可以由後天去改變，所以每一個兒童的起跑線都不一樣，不單止是在同一賽道上有先有後，甚至他們的起跑線根本就在不同的賽道上。父母的責任是要幫子女建立自信，讓他們在自己想跑的賽道上奔馳，而不是要他們跑你心目中的賽道。

曾經有一位母親在筆者面前質疑，兒子在校成績優異，是否學校整體學生質素差，應否為兒子轉去更好的學校。筆者聽後十分詫異，認為現在難得她的兒子成績名列前茅，為何要轉校？故此我問這位母親，你寧願兒子在一所比較普通的學校考第一，還是在一間名校排最後呢？那知，這母親竟然答寧願選擇後者。筆者為之氣結，告訴她其兒子在普通學校後第一，將來他會有自信；但在名校考最尾，其自信會被破壞到體無完膚，就算能考入大學，將來在社會工作也會遇到很多障礙。

教育的根本在於培養兒童成為一個有自信、懂是非的人，學業成績是次要的事，父母應校正方向。今天給父母的小貼士是，無論你是否覺得子女強項及興趣很無聊及浪費時間，都多讚賞甚至學習這些事情，給他們空間去享受在這些事情上所獲得的滿足感。你會發覺，他們的自信會增強，與你的關係也會改善，因為他們等你的認同與讚賞已經等了很久了。

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