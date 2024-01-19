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【獄中遇襲】懲教助理偕4囚犯虐18歲犯　同被控蓄意傷人還押4月訊

社會 16:26 2024/01/19

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懲教助理偕4囚犯虐18歲犯，同被控蓄意傷人還押4月訊。（資料圖片）

18歲囚犯去年12月在壁屋懲教所內，疑遭4名囚犯及1名二級懲教助理聯手施襲，致肛門流血，據悉事主遭人用木棍捅穿直腸，術後仍留院中。5人同被控有意圖而傷人罪，今（19日）午被解往觀塘裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至4月22日再訊，待警方進一步調查。懲教助理申請保釋被拒，續還押監房。

被告為報稱公務員的譚力翀（33歲）和均報稱無業的李梓睿（19歲）、何力桓（20歲）、李宇軒（19歲）及林承蔚（20歲），5人被控於2023年12月26日，在香港新界將軍澳清水灣道399號壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使趙姓男子身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害趙。

被告暫毋須答辯，控方申請押後案件至4月22日再訊，待警方進一步調查獲批。譚有保釋申請，被署理主任裁判官劉綺雲拒絕，所有被告續還押監房。

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記者：陳曉欣

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