【黎智英案】張劍虹稱黎智英與彭斯會面後雀躍　《蘋果》編採政策變得更偏激

▲ 案件在西九龍法院續審。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》3間公司否認串謀刊印煽動刊物罪等共3罪，案件今（19日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹踏入第3天作供，指黎與時任美國副總統彭斯等美國官員會面後變得雀躍，開始講及更多有關制裁的事情，《蘋果日報》編採政策亦變得越來越偏激。

首名從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹今午續作供，指黎曾到訪美國，與時任美國副總統彭斯及前國務卿蓬佩奧等美國官員會面，「我覺得佢（黎）見完啲美國高官都幾雀躍，覺得對呢場運動有幫助」。

張續指，黎隨後亦有接受民主黨前主席何俊仁於節目《細說中南海》的訪問，黎隨後再致電張，講述早前曾與蓬佩奧會面，請求美國支持反修例運動，要求張「做大呢樣嘢」。

張又指，當時《蘋果日報》的同事得悉黎與美國高官會面後，「覺得原來黎真係可以會見咁勁嘅官員」，當時大家都「有啲High」、「覺得個運動好似有啲希望」。張又指，黎後來亦講及更多有關制裁的事情，《蘋果日報》的編採政策亦變得越來越偏激。

張續指，《蘋果日報》亦會報道示威運動中，激進及暴力的場面，並對此表示同情，及「覺得係政府（香港）同中共逼成咁」。黎又曾於台灣飯盒會中給予編採指示，要求將「Video Talk」的數量大幅增加。張解釋，「Video Talk」主題包括找反抗派及抗爭者拍攝影片，講述參與抗爭的原因、經歷及苦況，以引起抗爭者的同情及情緒。

聆訊下周二（23日）續。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟