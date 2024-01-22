親子好去處｜當造季節食齊日韓法3大品種　本地10大士多啤梨園推介

▲ 逐個睇本地士多啤梨園推介，與小朋友一同感受大自然！

【親子好去處/士多啤梨園/摘士多啤梨/農莊/BBQ】每年12月至4月都是香港士多啤梨當造的季節，不少家長都會帶小朋友去摘士多啤梨，親親大自然！今次為大家精選了10個本地士多啤梨園，當中部分更是免收入場費，且附帶兒童遊樂設施，絕對是親子好去處的首選！

最新影片推介：

1. 朗屏士多啤梨園

朗屏士多啤梨園佔地20萬平方呎，果園內有各種不同的士多啤梨，當中有約10種來自日本，分別是茉莉香、紅臉頰、甜莓、妙之香、淡雪、牛奶草莓、早玉女、穗之香等等，同場亦有兩種人氣台灣士多啤梨久久香和紅寶石。

除了摘士多啤梨外，還有蔬菜可採摘，如車厘茄、紅蘿蔔、西瓜等，另還可以餵小羊和食原隻燒雞！園內入場費用全免，反而會按照大家採摘的蔬菜種類、依每磅價錢來收費。大家如果想摘士多啤梨，又想接觸小動物，可以考慮到此玩樂！

朗屏士多啤梨園

地址：元朗大棠路大棠村（牌坊後面 – 球場側）

電話：9251 8926

營業時間：8am-6pm

收費：免費（毋須預約）

詳情︰【按此】

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2. 大棠有機生態園

位於元朗的大棠有機生態園，全場佔地7萬呎，園內有3個品種的士多啤梨，包括紅寶石、法蘭地及牛奶草莓，園內進食士多啤梨都是無限時任吃，但就只可以進入士多啤梨園內一次，如果在園內吃不完想帶回家就要按磅計算價錢。除了士多啤梨外，場內亦有種植其他蔬果，如荔枝、龍眼、木瓜等。

另外在生態園內，設有逾35個景點設施，除了可以到動物村餵飼小羊、兔和錦鯉魚外，還可以體驗騎馬。場內還設有大型戶外滑草場和充氣彈床，小朋友可以盡情享受玩樂的樂趣！

大棠有機生態園

地址：元朗十八鄉大棠山道11號

電話：2470 2201 / 2470 2255

營業時間：9am-6pm（最後售票時間為5pm）

入場費：免收入場費，按重量收費

交通方法：

西鐵：朗屏站B出口，轉乘K66接駁巴士到大棠山道路口下車，再沿小路步行約15分鐘，直達園區售票處。

紅色專線小巴：於元朗大馬路（又新街站）即恆香老婆餅店下車，再沿路步行至千色廣場斜對出的麗都讌客酒樓，轉乘「元朗至大棠」紅色專線小巴 ，再沿小路步行約15分鐘。

自駕：香港及九龍人士往三號幹線及大欖隧道（出口13）沿慢線駛往博愛迴旋處，選「天水圍/屯門/元朗（南）方向」駛往第二個迴旋處，再選「元朗南」出口，左轉往大棠方向駛至「大棠道」，沿路依指示牌至大棠村「僑興路」，再轉入大棠山道直上至右邊見「大棠有機生態園」路牌駛入。

詳情︰【按此】

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3. 上水天光甫士多啤梨園

位於上水的天光甫士多啤梨園，佔地約3萬平方呎，免入場費，士多啤梨收費則按磅數計算。以過往為例，園內有紅顏和妙香7號兩個日本品種的士多啤梨，另外還有其他時令有機蔬菜，現時冬季就有豆苗、荷蘭豆、紅菜頭、油麥菜、芥蘭、菜心等。

上水天光甫士多啤梨園

地址：上水天光甫 (76K-天光甫巴士站對面)

電話：9377 4599、9768 3760

營業時間：9am–6pm

入場費：免入場費，按重量收費

交通方法：

港鐵：上水站轉乘17號紅頂小巴（元朗上水），約10分鐘車程

專線小巴：50K、51K、50A，叫天光甫落車

九巴：76K（上水→元朗），金錢村巴士站落車

自駕：由元朗/3號幹線來，不熟路的，建議經上水回旋處來，較易找、行車時間差不多

詳情︰【按此】

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4. 老徐農莊士多啤梨園

主打本地有機蔬果，同時亦是最多士多啤梨品種的本地農場，場內分別有法國、韓國及日本三個地方的士多啤梨品種可供採摘，同時亦有時令蔬菜供自摘購買，如芥蘭頭、扁椰菜及生菜等。農場附近有雲泉仙館，館內的古色裝潢相當別緻，不時更會舉辦花展，大家摘完士多啤梨後進館觀花。

老徐農莊士多啤梨園

地址：粉嶺打鼓嶺升平村

電話：9168 8931 / 6774 8037

營業時間：9am-6pm（不設預約）

費用：免入場費

交通：

粉嶺鐵路站乘52K專線小巴，到打鼓嶺升平村明愛中心落車，步行2分鐘

上水港鐵站A4出口，乘往打鼓嶺方向79K巴士，至雲泉仙館下車

詳情︰【按此】

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5. Zen Organic farm

Zen Organic farm是以溫室種植法國士多啤梨，有別於香港其他室外種植場，因此在採摘上亦較為乾淨。農場同時引入了海外的蔬菜品種，如歐洲承傳番茄，提供多樣化的本地農作物。另外，場內還有自家木炭Pizza烤爐，大家可以預約參加親子DIY pizza工作坊，盡情享受親子時光！

Zen Organic farm

地址：新界打鼓嶺坪輋

電話：6692 2671

營業時間: 10am-12pm、2pm-5pm（逢星期一休息，建議先預約查詢）

費用：免入場費；按重量收費，每位最低消費$30

交通：粉嶺站C出口，乘搭52K小巴去坪輋，到總站避雨亭下車，然後跟路標步行約20分鐘即到

詳情︰【按此】

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6. 開心花園農莊 Happy Garden Farm

開心花園農莊是5合1的大型農莊，集結了農莊、菜園、遊樂場、BBQ場及餵飼小動物，入場費均為$50/位。農莊的士多啤梨為日本品種，在不同的季節亦有時令蔬果供應，如青瓜、蕃薯、通菜及羽衣甘藍等。另外，場內遊樂場非常吸引，設有多款玩樂設施供小朋友放電，包括跳彈床、沙池、滑梯及攀爬架等，家長們亦可額外付費，無限時任玩充氣城堡。如果想接觸小動物，可到農莊的餵食區，餵飼烏龜、豬及山羊。

開心花園農莊

地址：香港元朗大棠山道（大欖郊野公園方向)）

電話：6018 8755（黃小姐）、9139 5008（陳生）

營業時間：星期一至四：12nn-6pm

星期五：12nn-8pm

星期六日：10am-10pm

交通：

朗屏西鐵站B2出口，乘K66接駁巴士（往大棠），至「大棠山路」巴士站落車，下車後沿偉記食堂步行10分鐘即到

於元朗千色匯乘坐元朗-大棠紅色小巴，至大棠山道路口落車，沿偉記食堂步行約8分鐘即到

費用：$40（燒烤者免入場費）

詳情︰【按此】

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7. 錦田鄉村俱樂部

錦田鄉村俱樂部主要種植日韓品種的士多啤梨，當中包括日本粉紅士多啤梨「淡雪」。場內亦有附費的電動車、碰碰車、彈床等的遊樂設施供小朋友和家長一同玩耍，共渡親子時光。小朋友也可以餵飼兔仔、魚和龜的動物，農莊最為特別是有撈金魚的遊戲，大人和小朋友互相挑戰，撈到多少條金魚！除此之外，場內還有射擊和拋圈等的攤位遊戲，就算玩足一日都不怕悶！

錦田鄉村俱樂部

地址：水尾村錦田公路200河

電話：2442 0909

營業時間：星期一至五：10am-6pm

星期六、日及公眾假期：10am-10pm

費用：免入場費，部分設施附費

交通：錦上路西鐵站C出口乘搭601綠色小巴，於錦田鄉村俱樂部站下車

詳情︰【按此】

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8. 阿方優質士多啤梨園

免入場費，士多啤梨則按磅數收費。園內種植了多款日本和韓國士多啤梨品種，另亦有生菜、娃娃菜、油麥菜等時令蔬菜。園內亦養飼了一隻白兔，小朋友可以餵食。摘完士多啤梨後，大家可到農莊附近的坪輋村（又名壁畫村）和粉嶺芒草園打卡，不過大家要留意芒草的盛開時間，避免「撲個空」！

阿方士多啤梨園

地址：新界粉嶺打鼓嶺坪輋路雲泉仙館後門（太歲殿）停車場側

電話：6436 1127

營業時間：星期一至日：7am-7pm

費用：免費入場，按磅數收費

交通：

粉嶺港鐵站C出口乘52K專線小巴，至雲泉仙館落車

上水港鐵站側「上水廣場」乘79K九巴，至雲泉仙館站落車

詳情︰【按此】

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9. 香港有機農莊 • 觀光士多啤梨園

位於粉嶺的香港有機農莊 • 觀光士多啤梨園免入場費，均以磅數收費。場內設有2個有機種植的士多啤梨採摘場，以往年為例，有來自奈良縣的紅寶石、靜岡縣的妙香及佐賀清香，共3個日本種類的士多啤梨供應。園內亦有舉辦士多啤梨果醬製作班，家長可以和小朋友一同親手製作果醬！

另外，農莊除了士多啤梨外，亦有天然蜂蜜、西瓜、油麥菜等時令蔬菜採摘。大家辛苦採摘完蔬果後，亦可到附近的雲泉仙館，內裏的古色設計及園藝花圃非常適合攝影和休憩。

香港有機農莊 • 觀光士多啤梨園

地址：新界粉嶺打鼓嶺李屋新村坪輋泥路

電話：2674 6198

費用：免費入場，按磅數收費

交通：粉嶺港鐵站C出口轉52K專線小巴（坪輋）總站落車、上水港鐵站A4出口轉79K巴士（打鼓嶺 ）李屋村站下車

詳情︰【按此】

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10. 富琴有機火龍果農莊

富琴有機火龍果農莊是集休閒娛樂、燒烤、科普教育及農業觀光體驗為一體的綠色農場郊遊勝地。場內設有特色蔬菜園區、火龍果園、野趣園、木瓜園，釣魚場等特色服務與活動區域。每年12月到次年6月，有士多啤梨、大茴香、車厘茄、粟米玉米等。6至11月則有火龍果、西瓜、荔枝、龍眼、羅漢果、百香果等。園內不時會舉辦工作坊，以往則曾舉辦客家茶粿工作坊、包水餃等。

富琴有機火龍果農莊

地址：上水青山公路洲頭鴻圖路鐵坑村

電話：2668 4822

交通：上水坐17號小巴，76K大巴在州頭鴻圖路口下後行路15分鐘即到

營業時間：星期一至日：9:30am-6pm

詳情︰【按此】

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責任編輯：任薏