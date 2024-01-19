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【公務殉職】消防員邱耀文處理交通意外時身亡　處長聲明稱深感哀痛

社會 16:49 2024/01/19

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消防處處長楊恩健發聲明，回應屬下執勤時猝死。（資料圖片）

​消防處處長楊恩健今日（19日）發聲明，對於消防員邱耀文今日在處理一宗交通意外期間身亡，深感哀痛。

邱耀文隸屬竹篙灣消防局，今早在竹篙灣處理一宗交通意外期間，突然現場暈倒，在場一同處理該宗交通意外的同事即時為他施行心肺復甦法，並使用自動心臟除顫器為他急救。他於下午12時06分送院，其後於下午3時08分證實不治，終年49歲。

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楊恩健說，邱耀文一直克盡厥職，服務消防處超過31年，工作表現優秀，任職期間曾獲香港消防事務長期服務獎章（第一加敘勳扣）、政務司司長感謝狀及高級指揮官嘉許狀。對於痛失這位盡忠職守的同事，他感到非常難過和惋惜，部門上下均感十分難過和痛心，已代表部門所有同事向他的家屬致以最深切慰問。

消防處福利組正與邱耀文的家人保持緊密聯繫，並會提供一切協助，幫助他們度過這悲痛及艱難的時刻。

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責任編輯：吳卓峰

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