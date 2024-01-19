香港歷來第二暖冬！忽冷忽熱導致濕重加劇！中醫：回南天先祛濕？太遲喇！

本港去年飽受極端天氣影響，天文台指，2023更是有紀錄以來第二暖的一年！在氣候變暖下，香港1至3月氣溫平均有顯著的上升，而厄爾尼諾現象更會令春季「回南天」提早來襲，容易加劇身體濕重，影響健康！這次我們特別邀請到註冊中醫師翁焯軒為大家拆解3大超困擾濕重症狀及向大家分享袪濕方法。

▲ 註冊中醫師翁焯軒表示：到回南天才做袪濕就太遲了！

中醫：要分清「外濕」與「內濕」！ 回南天易濕邪



從中醫角度，「濕重」主要分為「外濕」和「內濕」2種：

外濕：指外在環境、天氣潮濕，令身體濕形成濕重。

內濕：指身體臟腑運作不暢，無法代謝水液，積聚濕重造成身體毛病。

由於今年春季提早，這個回南天會比往年更濕更濁，令空氣、環境的水分都大幅提高，使濕邪肆虐。加上下星期短暫回冷，忽冷忽熱的天氣更易令身體受到寒濕夾擊，對身體處理水液代謝的肺、脾、腎臟造成很大負擔！若沒有趁早好好調理身體，做好祛濕準備，會容易加劇身體濕重情況。

3大身體濕重警號！中了要留神

翁醫師表示，濕重大致分為以下3大症狀︰

一、 舌苔厚膩、胃口差

中醫認為若然濕重嚴重，濕濁便會流注舌上成為厚膩舌苔。濕困嚴重者更會影響食慾。

二、 經常放屁、大便粘滯

香港人工時長，大多數人都很少運動、少出汗、經常留在室內，加上港人都喜愛食生飲冷、或是肥膩而中重口味的食物，造成脾胃累積太多濕氣，阻礙消化系統運作，導致腸道產生過多氣體，大便濕濁混雜、粘滯。

三、 皮膚痕癢、濕疹發作

濕疹在中醫與「脾」這個臟腑最有關係，一旦脾的運化水液功能失常，過多濕氣無法排出體外，轉而彌漫肌膚之間，就可能引發濕疹。這個冬春交界，適逢厄爾尼諾回南天帶來的濕氣包圍著我們的皮膚，阻滯皮膚的血氣運行，內外濕邪交加為患，容易使濕疹發作，甚至比往常更為嚴重。

中醫教路 4大袪濕保健方法

翁醫師表示，想盡早祛濕，避免回南天加重濕重，推介了幾個簡單做法：

1. 做運動出一身汗，令濕氣排出體外。

2. 盡量避免多食肥膩、甘甜的食物和冷飲，減輕脾胃的負擔，爭取時間讓脾胃處理水濕。

3. 多煲湯水健脾胃，增加脾胃運作的效率。大家可以用五指毛桃、茯苓、黨參、薏苡仁、白扁豆等材料組合湯水，有很好的健脾袪濕的作用。

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（特約）