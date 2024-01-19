  • 21°C
香港時間 : 2024121日 (週日) 17:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港歷來第二暖冬！忽冷忽熱導致濕重加劇！中醫：回南天先祛濕？太遲喇！

特約 18:00 2024/01/19

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

本港去年飽受極端天氣影響，天文台指，2023更是有紀錄以來第二暖的一年！在氣候變暖下，香港1至3月氣溫平均有顯著的上升，而厄爾尼諾現象更會令春季「回南天」提早來襲，容易加劇身體濕重，影響健康！這次我們特別邀請到註冊中醫師翁焯軒為大家拆解3大超困擾濕重症狀及向大家分享袪濕方法。

註冊中醫師翁焯軒表示：到回南天才做袪濕就太遲了！

中醫：要分清「外濕」與「內濕」！  回南天易濕邪

從中醫角度，「濕重」主要分為「外濕」和「內濕」2種：

外濕：指外在環境、天氣潮濕，令身體濕形成濕重。
內濕：指身體臟腑運作不暢，無法代謝水液，積聚濕重造成身體毛病。

由於今年春季提早，這個回南天會比往年更濕更濁，令空氣、環境的水分都大幅提高，使濕邪肆虐。加上下星期短暫回冷，忽冷忽熱的天氣更易令身體受到寒濕夾擊，對身體處理水液代謝的肺、脾、腎臟造成很大負擔！若沒有趁早好好調理身體，做好祛濕準備，會容易加劇身體濕重情況。

3大身體濕重警號！中了要留神

翁醫師表示，濕重大致分為以下3大症狀︰

一、    舌苔厚膩、胃口差 

中醫認為若然濕重嚴重，濕濁便會流注舌上成為厚膩舌苔。濕困嚴重者更會影響食慾。

二、    經常放屁、大便粘滯

香港人工時長，大多數人都很少運動、少出汗、經常留在室內，加上港人都喜愛食生飲冷、或是肥膩而中重口味的食物，造成脾胃累積太多濕氣，阻礙消化系統運作，導致腸道產生過多氣體，大便濕濁混雜、粘滯。 

三、    皮膚痕癢、濕疹發作 

濕疹在中醫與「脾」這個臟腑最有關係，一旦脾的運化水液功能失常，過多濕氣無法排出體外，轉而彌漫肌膚之間，就可能引發濕疹。這個冬春交界，適逢厄爾尼諾回南天帶來的濕氣包圍著我們的皮膚，阻滯皮膚的血氣運行，內外濕邪交加為患，容易使濕疹發作，甚至比往常更為嚴重。 

中醫教路 4大袪濕保健方法

翁醫師表示，想盡早祛濕，避免回南天加重濕重，推介了幾個簡單做法：

1.    做運動出一身汗，令濕氣排出體外。
2.    盡量避免多食肥膩、甘甜的食物和冷飲，減輕脾胃的負擔，爭取時間讓脾胃處理水濕。
3.    多煲湯水健脾胃，增加脾胃運作的效率。大家可以用五指毛桃、茯苓、黨參、薏苡仁、白扁豆等材料組合湯水，有很好的健脾袪濕的作用。
4.    快速有效去濕推介——醫師推介大家使用日本和田竹酢保健貼，因為15年孟宗竹竹酢有強效的抽濕功能，可豁痰化濕，幫助排走積於體內過多的濕氣；而且和田保健貼還含有排濕的魚腥草，有助帶走肌膚之間的濕氣，再配合枇杷葉同時消除因為濕滯所化的火熱，對熱性濕疹特別有幫助！只要每晚睡前使用，就可以方便、有效快捷地健脾袪濕！ 

超過9成用家實證有效* 日本和田保健貼

除了有中醫的推介外，日本和田保健貼有達97%用家回購率*， 94%用家認為和田保健貼是快捷袪濕之選*。只要每晚睡前，將和田保健貼貼於手掌、腳掌位置，就可以快速袪濕、抽走身體多餘濕氣，抗疲勞！每邊腳貼夠兩塊，祛濕效果爆燈！

想即時體驗快速袪濕的和田保健貼，由即日至2024年2月1日，於香港萬寧有限時買3送1優惠，快來選購趕走濕重不適！ 
銷售點：香港萬寧及 Mannings Plus 部分門店

萬寧網店︰https://bit.ly/3HqbbNM 

更多和田保健貼產品資訊：https://bit.ly/48SRbic 

查詢：2889 3806
*根據 ESDlife 2023-2024年度「日本和田保健貼」試用調查報告，調查人數144人。
**優惠期只適用於2024年1月19日至2月1日。優惠受條款及細則約束。推廣優惠只適用於部份香港萬寧店舖。所有價格給店舖為準。如有爭議萬寧保留最終之決定權

（特約）

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月21日 時間12:05）