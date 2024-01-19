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洗腦兒歌︱全新洗腦歌《蘑菇濃湯》推出　MV破百萬點擊氣勢直迫「挖呀挖」

育兒資訊 17:26 2024/01/19

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

台灣製作的全新洗腦兒歌《蘑菇濃湯》推出約3星期，MV在YouTube上已獲破百萬點擊。

2023年度最洗腦兒歌一定非內地《小小的花園》莫屬，多得幼稚園黃老師唱紅「挖呀挖呀挖」，令中港台大人細路都識唱。2024年一首來自台灣的全新洗腦歌《蘑菇濃湯》近期迅速竄紅，MV在YouTube發布約3星期已有超過120萬點擊，連台灣著名饒舌歌手MC HotDog熱狗（姚中仁）都大讚歌曲有水準，應該一早讓兒子聽這首歌。

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記者直擊︱東瀛遊2日1夜山姆團　暢遊兩大景點究竟有咩睇?

綜合台灣傳媒報道，近期在台灣竄紅的兒歌《蘑菇濃湯》，歌曲旋律輕快，歌詞不斷重複「蘑菇蘑菇」好洗腦。而卡通MV以蘑菇第一身視角呈現蘑菇濃湯的烹煮過程，故角色除了蘑菇之外，還有其他蔬菜如紅蘿蔔等。後來還發展出混音版MV，好有Disco風格，聞歌即想跳舞！

《蘑菇濃湯》MV有很多蔬菜角色。（影片截圖）

蘑菇濃湯︱雙版本MV點擊破百萬

《蘑菇濃湯》去年12月底首播後大受歡迎，推出約3星期，不論原版和混音版在YouTube平台上的點擊率均破百萬。很多小朋友都開始識唱：「蘑菇蘑菇，躲在市場的角落，蘑菇蘑菇，讓我把你帶回家」、「蘑菇蘑菇，做成一碗湯。要不要再加一點胡椒……」

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蘑菇濃湯︱台灣父母製作

歌曲其實是由一對台灣父母製作，爸爸想創作好聽的兒歌給孩子聽，媽媽則想畫好看的繪本，兩人便決定炮製這首洗腦兒歌，希望透過歌曲能幫助爸媽陪伴小朋友，會有共同話題。

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《蘑菇濃湯》日前更得到台灣著名饒舌歌手MC HotDog熱狗賞識，在其演唱會上播出。熱狗與歌手瘦子、大淵在演唱會後台一起觀看MV，並讚揚歌曲「可以哦」，熱狗更笑稱應該早一點給兒子看。不少家長網民也讚歌曲好聽易記，「小朋友喜歡」、「很容易記，然後有那個副歌就旋律性很高」等。

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責任編輯：王明芳

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