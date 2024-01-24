啟樂思國際教育獲量子之歌收購　下一步結合線上線下學習平台

要吸引小朋友學習語言，教材內容及師資至關重要。線上語言學習平台啟樂思國際教育（Kelly's Education）一直以高質量、實惠且生動的學習體驗，爲3至15歲兒童提供私人在線語言教育，去年更獲在美國納斯達克掛牌上市的成人個人興趣網上學習服務提供商量子之歌（QSG）收購。啟樂思國際教育首席執行官兼創辦人周偉業（Ken）形容，這次收購為公司發展打下強心針，未來會繼續豐富教學資源，並結合線上及線下學習平台，讓學生得到最優質的教育。

▲ 線上語言學習平台啟樂思國際教育（Kelly's Education）去年獲量子之歌（QSG）收購。(左為量子之歌集團首席財務官謝東、右為啟樂思國際教育首席執行官兼創辦人周偉業)

啟樂思國際教育成立於2018年，以「教學無邊界」為理念，因應學生能力、興趣及學習風格設計在線語言課程，旨在激發學生的興趣並寓教於樂。公司致力於吸納來自北美、歐洲和中國的頂尖教育人才，每位教師都是英語為母語且擁有大學資格和豐富的教學經驗，同時通過了嚴格的300小時培訓和持續的教學能力評估。

▲ 啟樂思國際教育新辦公室早前開幕，獲著名演員詹瑞文到場支持。

▲ 啟樂思國際教育正與香港普通話研習社合作設計網上課程。(左二為香港普通話研習社主席麥淦渠、左一為副主席冼錦維)

夥不同企業合作編寫課程



周偉業特別提到，品牌開發的本土沉浸式教學系統，融入互動、動態、有趣且視覺吸引的內容，提升小朋友的學習興趣，並與國家地理學習（National Geographic Learning）、Pearson、香港普通話研習社、牛津大學出版社等國際知名教育機構合作，爲學生提供先進的課程，讓他們在學習外語的同時體驗到真實世界。

▲ 品牌開發的本土沉浸式教學系統，融入互動、動態、有趣且視覺吸引的內容。

▲ 啟樂思國際教育多年來一直與國際知名教育機構合作編寫課程，例如牛津大學出版社（Oxford University Press）。

在公司成立之初，他們已與韓國教育公司碰碰狐（Pinkfong）合作，引進家喻戶曉的兒歌《Baby Shark》，又採用國家地理學習教材《Reach Higher》開發線上課程，讓學生在學習英語的同時，學習科學、歷史、人文等多方面知識，擴闊他們的眼界，將世界帶進課堂，將課堂帶進生活。

有趣的課程，能讓小朋友愛上網上課堂。周偉業分享，曾有一位在名校任教的家長為子女報讀他們的線上課程，「該小朋友每次上課後都不捨得落堂，英文水平更在短時間內有顯著進步，過去兩年間在不同比賽中獲獎無數。」周偉業補充，接近八至九成學生在接受度身訂造的語言學習體驗後，英文發音和流利度也大幅提升。

品牌內容聲譽獲青睞

憑藉出色的師資及教學質素，啟樂思國際教育獲中國領先學習服務提供商量子之歌青睞，並在去年9月獲收購。量子之歌集團首席財務官謝東指出，集團在經過詳細的市場研究後，看中啟樂思國際教育在品牌聲譽、市場發展及國際化方面的優勢和潛力。他解釋，啟樂思國際教育的課程能確切幫助小朋友提升英語能力，並認為香港作為一個多元化的國際城市，市民進修和學習意欲強烈，相信本地市場仍有巨大潛力。

▲ 謝東解釋，集團看中啟樂思國際教育在品牌聲譽、市場發展及國際化方面的優勢和潛力。

謝東形容這次收購是一個互惠互利的合作，代表著量子之歌正式進入全球在線學習和新語言學習領域，讓公司走向國際化，「以香港為跳板，將服務擴展到全球，涵蓋線上及線下等各方面發展。」他又強調，無論在資金還是戰略上，集團都會全力支持啟樂思國際教育的發展及需要。

▲ 周偉業相信在量子之歌的支持下，公司可更大膽地將不同計劃付諸實行。

擬年內設實體教育中心



周偉業表示：「在量子之歌的支持下，公司可更大膽地將不同計劃付諸實行。」他提到，未來線上線下教育互相配合將會是大勢所趨，啟樂思國際教育除會繼續與不同教育機構合作推出教材，亦密鑼緊鼓在本年第一、二季於香港設立實體教育中心，冀以線上線下互補優勢，讓學生全天候學好外語。他又透露，公司未來會拓展市場到台灣、馬來西亞、泰國及澳門等地，善用現有教育素材，為當地學生提供國際水平的教育體驗。

乘著「一帶一路」的推展，啟樂思國際教育正與香港普通話研習社合作設計網上課程，冀幫助小朋友學好漢語，掌握漢語拼音及表達能力。這套教材提供14個階段合共360課內容，分為入門、初、中、高4個級別。入門級別培養學生的聽、說和表達能力；初級是學習拼音和書寫常用漢字；中級是學習常用句式；高級則是加強學生的寫作能力。他們期望雙方能各展所長，讓全世界的華裔兒童都學會這中華民族的共同語。

Kelly's Education 正推廣免費試堂計劃，如欲改善小朋友的英語能力，可隨時聯絡我們查詢課程：

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☎：+852 9888 3860

💻：https://www.kellys-edu.com/

（特約）