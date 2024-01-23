【延長通關】議員冀推更多通關便利措施　口岸交通配套需配合通關時間

▲ 民建聯歡迎特別通關安排。（民建聯供圖）

港府和深圳當局達共識，就農曆新年期間通關推特別安排，立法會議員冀口岸交通配套配合通關時間。

田北辰：真正需要延長服務的是福田口岸

特別安排下，深圳灣口岸一連5日（年三十至年初四）將通宵服務，羅湖口岸則在年三十及年初二，延長服務時間至凌晨2時。實政圓桌立法會議員田北辰認為特別安排美中不足，因真正有需要延長服務時間的福田口岸及年初一因花車匯演至9點、10點才結束，認為福田口岸及羅湖口岸同步開放至12時已足夠。

民建聯歡迎特別通關安排，被問到24小時通關會否令旅客不過夜，民建聯劉國勳表示，本港旅遊業正在復蘇，對旅客不應「三挑四選」，即日往返旅客亦有高消費力，目前距離過年不足一個月，計劃在港過夜的旅客早已預訂好機票酒店，不會受今次安排影響。民建聯立法會議員梁熙認為，延長通關時間對本港經濟，尤其夜經濟幫助較大。

港區人大代表召集人、立法會議員陳勇則希望港府以此為契機，推出更多通關便利措施，包括增加更多「24小時通關」關口；在重建、升級改造或新口岸落實「合作查驗、一次放行」等。

新民黨立法會議員李梓敬則認為，新春假期往返深港兩地的乘客，定集中採用東鐵綫，促請港鐵加強節日期間東鐵綫的班次。

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責任編輯：林曉君