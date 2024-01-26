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【換身份證】議員促將辦證程序智能化　倡增未按期換證罰款

政治 16:13 2024/01/26

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議員促將辦證程序智能化。（資料圖片）

立法會財務委員會今日在大多數議員舉手贊成下，通過追加6950萬元予入境處入，以應付持續推行提升處理身份證申請能力措施的所需開支。多名議員關注政府會否使用科技協助換證申請，以減少申請時間及成本。

新民賞立法會議員何敬康關注，入境處是否有決心將整個申請程序電子化或無人化，以免日後有新的換證申請，再額外申請撥款。民建聯立法會議員李慧琼亦問，有否考慮引入人工智能協助，以節省人手需要及公共開支。她還關注何時才有電子身份證，而不需攜帶實體身份證。

保安局副局長卓孝業表示，今年年中以後將軍澳新的入境大樓落成後，會增加新的自助申請機，亦有有相關法律上的改變，之後再評估能否將新的申請方法安排在其他辦事處上使用。

卓孝業續指，礙於法例要求，必須要帶實體身份證，而身份證作為出入境通關外，市民在很多其他不同情況下，需要使用身份證作認證，同時亦要考慮長者會否接受使用新的電子科技。

逾30萬宗逾期換證申請待處理

另外，局方文件提到，由2023年3月6日至12月15日，人事登記處共處理約21.2宗逾期換證申請，預計來年仍約有31萬宗逾期換證申請有待處理。

選委界立法會議員周文廣表示，公共資源寶貴，政府不能無止境延長換領新證的截止日期。他提議局方對未有按期換證的人士增加罰款，提升阻嚇力。新民黨立法會議員容海恩亦要求局方考慮增加罰款，提升換證誘因。

卓孝業表示，如果換領人士沒有合理解釋，而未有換證，局方會採取執法行動，計劃分階段及有秩序地宣布舊身份證為無效。

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記者：戴朗希

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